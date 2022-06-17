Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup: Türkiye ile teknoloji ortaklığı yoluyla iş birliği güçlenecek
Malezya Başbakanı İsmail Sabri, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ve Makina ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE) Genel Müdürü Yasin Akdere ile bir araya geldi. Ziyaret sonrası konuşan Malezya Başbakanı Yakup, ülkesiyle Türkiye'nin teknoloji paylaşımı yoluyla iş birliğini güçlendirmeye devam edeceğini söyledi.
İsmail Sabri, Malezya'nın Türkiye'den şirketlerle teknoloji alanındaki iş birliği fırsatlarını değerlendireceğini vurguladı.
Türk şirketlerinin özellikle savunma ve havacılık alanlarında teknoloji paylaşımı fırsatlarıyla ilgilendiğinin altını çizen İsmail, "İnşallah Malezya-Türkiye iş birliğini daha da güçlendireceğiz." ifadesini kullandı.
Görüşmeye dair konuşan Büyükelçi Merve Safa Kavakcı, iki ülke arasında pek çok alanda, özellikle teknoloji ve bilgi paylaşımı temelinde güçlenerek artan iş birliğine dikkat çekti.
Kavakcı, "Türkiye ve Malezya arasındaki iş birliğini, Başbakan İsmail Sabri Yakup'un önümüzdeki günlerde ülkemize yapacağı ziyaret ile yeni bir seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Bölgelerinde saygın birer aktör olan ülkelerimizin farklı alanlarda koordinasyon içinde çalışabilecekleri zeminin devletlerarası ziyaretler ve akdi çerçeve ile kuvvetlendirilmesinin, iki ülke arasındaki insani ilişkileri yakınlaştırmasının yanı sıra, çok taraflı platformlarda iş birliği ile küresel tehdit ve sınamalar karşısında ortak vizyon geliştirilmesi ve aksiyon alınması imkanlarını artırmasını ümit ediyoruz." dedi.
TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ise, şunları kaydetti:
"Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup'a bir nezaket ziyaretinde bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Kendileri ile yerli platformlarımıza ilişkin teknoloji transferi, üretim ve geliştirme konularında iş birliğini daha da geliştirmek için görüşmeler gerçekleştirdik. Akademik alanda daha fazla iş birliği gerçekleştireceğimize inanıyoruz, bu konuları da ziyaretimiz kapsamında ele aldık. Büyükelçi Sayın Dr. Merve Safa Kavakcı ile birlikte Sayın Başbakanı Ankara'da bulunan yarım asırlık deneyimli teknoloji merkezimizi ziyaret etmesi için Türkiye'ye davet ettik."
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