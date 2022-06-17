Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup: Türkiye ile teknoloji ortaklığı yoluyla iş birliği güçlenecek

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ise, şunları kaydetti:

"Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup'a bir nezaket ziyaretinde bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Kendileri ile yerli platformlarımıza ilişkin teknoloji transferi, üretim ve geliştirme konularında iş birliğini daha da geliştirmek için görüşmeler gerçekleştirdik. Akademik alanda daha fazla iş birliği gerçekleştireceğimize inanıyoruz, bu konuları da ziyaretimiz kapsamında ele aldık. Büyükelçi Sayın Dr. Merve Safa Kavakcı ile birlikte Sayın Başbakanı Ankara'da bulunan yarım asırlık deneyimli teknoloji merkezimizi ziyaret etmesi için Türkiye'ye davet ettik."