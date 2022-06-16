Elon Musk Twitter çalışanlarıyla toplantıda buluştu! Yeni hedeflerini açıkladı
Elon Musk, Twitter çalışanlarıyla çevrimiçi yaptığı toplantıda üye sayısını, mevcut sayısının yaklaşık 4 katı olan 1 milyarın üzerine çıkarmak istediğini vurguladı. İşte detaylar...
Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, talibi olduğu Twitter'ın çalışanlarıyla ilk defa sanal ortamda bir araya gelerek soruları cevapladı.
Musk, New Yor Times'ın tanıklık ettiği çevrim içi toplantıda, Twitter çalışanları ile ilk kez toplantı yaparak kendine yöneltilen soruları cevaplarken, "Twitter'ın gerçekliğin doğasını daha iyi anladığımız, uzun ömürlü bir medeniyete katkıda bulunmasını istiyorum." dedi.
ABD'li iş insanı Musk, Twitter'ın Baş Pazarlama Sorumlusu Leslie Berland tarafından yönetilen sohbette, sosyal medya platformunun üye sayısını, mevcut sayısının yaklaşık 4 katı olan 1 milyarın üzerine çıkarmak istediğine değindi.
Şirketin 8 bin civarındaki çalışanına açık olan görüşmede, "Twitter'in sahibi olacakmış gibi davranan" Musk, ifade özgürlüğü, işten çıkarma koşulları ve şirketle ilgili planları hakkındaki soruları yanıtladı.
Dünyanın en zengin iş insanları arasında bulunan Musk, sosyal medya platformuyla daha önce vardığı ön anlaşmayı tamamlayıp tamamlamayacağı konusuna değinmezken, Twitter'a hizmet için büyük planları olduğundan bahsetti.
Twitter'da 98 milyondan fazla takipçisi olan Musk, uzun zamandır şirketin potansiyelinin yeterince kullanılmadığına inandığını söyledi.
TWİTTER'IN MUSK'A SATILMA SÜRECİ
İş insanı Elon Musk, 13 Mayıs'ta sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının "spam ve sahte hesapların toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturduğu hesaplamasına dair beklenen detaylar nedeniyle" geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.
Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Musk, 14 Nisan'da SEC'e yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu.
Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada, şirketin hisse başına 54,2 dolara Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.
Musk, Twitter'ı satın almaktan vazgeçmesi durumunda, daha önce varılan anlaşma gereği 1 milyar dolar ödemek zorunda kalacak.
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