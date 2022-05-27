SİPER hava savunma sisteminden bir başarı daha! Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu
Türk savunmasının gücüne güç katacak olan SİPER hava savunma sistemi ile ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Konuya dair açıklama yapan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SİPER'in bir testini daha başarıyla geçtiğini bildirdi. İşte genç mühendislerin sevin anları...
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "SİPER hava savunma sistemimizin bir testini daha başarıyla tamamlayan genç mühendislerimizin sevincine ortak oluyoruz. Elinize, emeğinize sağlık. Yarınlarımızı sizinle inşa edeceğiz." dedi.
SİPER HAVA SAVUNMA SİSTEMİNİN ÖNEMİ NE?
Siper füzesi, Türkiye'nin katmanlı hava savunma ihtiyacının milli imkanlarla karşılanması açısından büyük önem taşıyor.
Bölge hava savunması kapsamında stratejik tesislerin düşman taarruzlarına karşı korunması amacıyla geliştirilen Siper, uzun menzilde ve dağıtık mimaride hava savunması sağlanmasına imkan verecek.
Proje ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE iş ortaklığı ile yürütülüyor.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla yerli sistemlere katmanlı bir hava savunması oluşturulması amaçlanıyor.
Bu kapsamda 2019 yılında Korkut sistemlerinin seri üretimi kapsamındaki ilk teslimatı gerçekleştirilirken daha sonra araçtan atılan 4 kilometre irtifa ve 8 kilometre menzile kadar etkili Sungur hizmete alındı.
Alçak irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR-A+ füzesinin teslimatlarına başlanırken Hisar-O+ füzesinin seri üretimi başladı.
HİSAR A+ sisteminin önleme menzili 15 kilometre iken HİSAR O+ sistemininki 25 kilometreyi buluyor. Siper'in ise S-400 ile rekabet edebilir bir seviyede olması amaçlanıyor.
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