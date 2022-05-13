13 Mayıs 2022, Cuma
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Müge Anlı ile Tatlı Sert 13 Mayıs Cuma canlı izle

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 13.05.2022
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Müge Anlı ile Tatlı Sert 13 Mayıs Cuma canlı izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (13 Mayıs 2022 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 13 Mayıs Cuma günü canlı yayınlanan programda; nehir kıyısında cinayet! 2 aşık arasındaki tek engel, çelişkili açıklamalar, sıfırlama işlemi... Kırdığı telefonda kiminle konuşuyordu? Muhammed Burhan’ı kim öldürdü? Beyaz araca bindi, bir daha geri dönmedi! Gözaltındaki eski kayınpeder ve kayınvalide, arama çalışmaları, cinayet şüphesi, borç para iddiası... Uğur Kahraman’ın şüpheli kaybıyla ilgili sıcak gelişme! Üvey anneanne aracılık etti, sahte evlilik vaadiyle dolandırıldı! Yitip giden hayaller, birden fazla mağdur! Evlilik vaadiyle kandırılan Halil Kurt’la ilgili sıcak gelişmeler ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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