iPhone 14 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 14 Türkiye’ye ne zaman gelecek? Ön cam paneli...

iPHONE 14 MODELLERİ BÖYLE GÖRÜNEBİLİR

Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da dört iPhone 14 modelinin ön cam panellerine ilişkin bir fotoğraf yayınlandı. Fotoğraftaki paneller, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in iki küçük ekran deliğine sahip yeni tasarımını ortaya koydu. iPhone 14 ve iPhone 14 Max'e ait olduğu söylenen panellerde ise iPhone 13'teki çentiğin yer aldığı görüldü.