iPhone 14 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 14 Türkiye'ye ne zaman gelecek? Ön cam paneli...
iPhone 14 ne zaman çıkacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Apple'ın yeni iPhone 14 ailesine yönelik sızıntılar büyük hızla sürüyor. Şimdi ise iPhone 14 modellerinin ön cam panelleri sızdırıldı. iPhone 14 Pro'nun ekran panelleri yeni tasarımı ortaya çıkardı. Peki, iPhone 14 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 14 Türkiye'ye ne zaman gelecek? Ön cam paneli...
iPhone 14 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 14 Türkiye'ye ne zaman gelecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. iPhone 14 modelleri konuşulmaya devam ediyor. Ailenin 6.1 inçlik iPhone 14, 6.7 inçlik iPhone 14 Max, 6.1 inçlik iPhone 14 Pro ve 6.7 inçlik iPhone 14 Pro Max'ten oluşması bekleniyor. Peki, iPhone 14 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 14 Türkiye'ye ne zaman gelecek? Ön cam paneli...
iPHONE 14 MODELLERİ BÖYLE GÖRÜNEBİLİR
Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da dört iPhone 14 modelinin ön cam panellerine ilişkin bir fotoğraf yayınlandı. Fotoğraftaki paneller, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in iki küçük ekran deliğine sahip yeni tasarımını ortaya koydu. iPhone 14 ve iPhone 14 Max'e ait olduğu söylenen panellerde ise iPhone 13'teki çentiğin yer aldığı görüldü.
BİR ŞEY DAHA...
Paneller yalnızca bunları göstermedi. Aynı zamanda iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in biraz daha ince çerçevelere ve daha uzun en boy oranına sahip olacağının sinyalini verdiler.
Söz konusu fotoğraftaki panellerin gerçekten de iPhone 14 ailesine ait olup olmadığı belli değil. Ancak ön cam panelleri, iPhone 14 modelleri hakkında şimdiye kadar duyduğumuz tüm söylentilerle uyuşuyor.
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