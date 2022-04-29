WhatsApp çöktü mü? Milyonlarca kullanıcı erişim sıkıntısı yaşıyor! İlk açıklama geldi...
Sosyal medya platformu WhatsApp'a özellikle akşam saatlerinde erişim sorunları yaşandığı belirtildi. Kullanıcılar mesaj iletmek ve almakta sorunla karşılaştıklarını ve uygulamanın ve WEB uygulamasının açılmadığını ifade ederken WhatsApp'tan konuya ilişkin açıklama geldi.
WhatsApp'a 28 Nisan akşamı saat 23:25 sıralarından itibaren erişim sorunu yaşanmaya başladığı bildirildi.
Kullanıcılar mesaj iletmek ve almakta sorunla karşılaştıklarını ve uygulamanın ve WEB uygulamasının açılmadığını belirtti.
WhatsaApp, kullanıcıların hizmetlerine erişim sorunları yaşadığının farkında olduğunu ve bir düzeltme üzerinde çalıştığını açıkladı.
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