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WhatsApp çöktü mü? Milyonlarca kullanıcı erişim sıkıntısı yaşıyor! İlk açıklama geldi...

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 29.04.2022 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022
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WhatsApp çöktü mü? Milyonlarca kullanıcı erişim sıkıntısı yaşıyor! İlk açıklama geldi...

Sosyal medya platformu WhatsApp'a özellikle akşam saatlerinde erişim sorunları yaşandığı belirtildi. Kullanıcılar mesaj iletmek ve almakta sorunla karşılaştıklarını ve uygulamanın ve WEB uygulamasının açılmadığını ifade ederken WhatsApp'tan konuya ilişkin açıklama geldi.

WhatsApp'da 28 Nisan akşam saatlerinde Down detector'e göre sorun yaşandığı görülüyor. Kesinti izleme web sitesi Downdetector.com, WhatsApp ile ilgili sorunları bildiren yaklaşık 3.284 kişi vakası olduğunu gösterdi.

WhatsApp'a 28 Nisan akşamı saat 23:25 sıralarından itibaren erişim sorunu yaşanmaya başladığı bildirildi.

Kullanıcılar mesaj iletmek ve almakta sorunla karşılaştıklarını ve uygulamanın ve WEB uygulamasının açılmadığını belirtti.

WhatsaApp, kullanıcıların hizmetlerine erişim sorunları yaşadığının farkında olduğunu ve bir düzeltme üzerinde çalıştığını açıkladı.

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