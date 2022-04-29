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Hindistan süpersonik gemisavar seyir füzesi 'BrahMos'u test etti

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 29.04.2022 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022
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Hindistan süpersonik gemisavar seyir füzesi ’BrahMos’u test etti

Hindistan, süpersonik BrahMos gemisavar seyir füzesini başarıyla test ettiğini duyurdu.BrahMos süpersonik seyir füzeleri denizaltılardan, gemilerden, uçaklardan veya karadan fırlatılabiliyor.

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