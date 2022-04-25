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Türkiye oyun pazarı 1,2 milyar dolara yükseldi

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 25.04.2022
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Türkiye oyun pazarı 1,2 milyar dolara yükseldi

Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı Üst Yöneticisi Ozan Aydemir, Türkiye'nin oyun sektöründeki payının 1 milyar 200 milyon dolara yükseldiğini, dijital oyuncu sayısının da 42 milyon olduğunu bildirdi.

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