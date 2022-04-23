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Haberler Teknoloji Haberleri Son dakika: Twitter, iklim değişikliğine ilişkin bilimle çelişen reklamları yasaklıyor

Son dakika: Twitter, iklim değişikliğine ilişkin bilimle çelişen reklamları yasaklıyor

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 23.04.2022
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Son dakika: Twitter, iklim değişikliğine ilişkin bilimle çelişen reklamları yasaklıyor

Son dakika haberine göre Sosyal medya şirketi Twitter, iklim değişikliği konusunda bilimsel mutabakatı reddeden reklamlara izin vermeyeceğini duyurdu.

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