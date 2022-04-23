AB'nin eli dijital platformların yakasında!
Avrupa Birliği (AB) kurumları, Facebook, YouTube ve Twitter gibi dijital platformların içeriklerinin kullanıcılar için daha güvenli olmasını sağlayacak yasa konusunda anlaştı.
AB Komisyonu, Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi, "Dijital Hizmetler Yasası" hakkında yapılan müzakerelerde anlaşma sağlandığını bildirdi.
Buna göre, dijital platformlara yeni katı kurallar getirecek. Çevrimiçi platformların yasa dışı ve zararlı içerikle ilgili sorumlulukları artırılacak. Platformlar sahip oldukları içerikleri sıkı biçimde denetleyecek.
Gerçek hayatta yasa dışı olanın internet ortamında da yasa dışı olması gerektiği ilkesi esas alınacak. İnternet kullanıcılarının temel hakları daha iyi korunacak. Platformlar bildirilen yasa dışı ürün, hizmet ve içeriği hızla kaldırmak zorunda olacak.
Dijital platformlarda dezenformasyon önlenecek ve platformların algoritmalarının şeffaflığı artırılacak.
Yasa çerçevesinde reşit olmayanlar internet ortamında daha iyi korunacak. Reşit olmayanlara yönelik doğrudan reklam yasaklanacak. Yasa dışı veya zararlı içeriğin yayılmasında oluşturdukları belirli riskler nedeniyle büyük çevrim içi platformlar ilave sorumluluklara tabi tutulacak.
AB'de 45 milyondan fazla kullanıcısı olan büyük dijital platformlar ve arama motorları daha sıkı kurallara uymak durumunda kalacak ve bu dijital platformlar AB Komisyonu tarafından denetlenecek.
Kural ihlalinde bulunan dijital platformlara küresel cirolarının yüzde 6'sına ulaşan para cezaları uygulanabilecek. İhlallerin tekrarı durumunda söz konusu dijital platformların AB'deki faaliyetine son verilebilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Temmuz'da ek zam geliyor! İşçiye, emekli ve memurlara müjdeli haber geldi! 2022 Temmuz zammı son gelişmeler
- Adana Demirspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Adana Demirspor TS maçı hangi kanalda?
- Survivor'da dengeler şaştı! Acun Ilıcalı son noktayı koydu, takımlar değişti! Survivor 2022 yeni takımlar nasıl oldu?
- Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bayram tatili uzatılacak mı, 9 gün olur mu? Kabine Toplantısı açıklamaları...
- 23 Nisan'da ne oldu? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ne zaman ilan edildi?
- 23 NİSAN KUTLAMA MESAJLARI 2022: En güzel, kısa, uzun ve resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajları seçenekleri
- 23 Nisan'da PTT, kargo, banka, noter ve eczaneler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan hastaneler çalışıyor mu?
- Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman açıklanacak?
- Asgari ücrete ek zam gelecek mi? 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam yapılacak mı? SON DAKİKA HABERLER
- KYK bursları ne zaman yatacak? KYK Mayıs ayı bursu bayramdan önce yatacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı...
- Bayram kredisi ile nakit ihtiyacı olanlar rahat nefes alacak! 3 ay ertelemeli bayram kredisi kampanyası duyuruldu
- 2000'den önce emekli olanlar dikkat! Emekliye yeni zam! Yüzde 22.81 oranı kesinleşti! Nisan, Mayıs, Haziran sıfır çıksa bile...