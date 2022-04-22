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SSB Başkanı İsmail Demir: Yerli üretim ilk çoklu bombaatarın teslimatı tamam

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 22.04.2022 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022
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SSB Başkanı İsmail Demir: Yerli üretim ilk çoklu bombaatarın teslimatı tamam

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, "Yerli olarak ürettiğimiz ve birden fazla çeşit mühimmat atabilen ilk çoklu bombaatarımız TG40-BA’nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik." ifadesini kullandı

İsmail Demir sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi bölgemizin en güçlü ordusu olana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bu vizyondan hareketle yerli olarak ürettiğimiz ve birden fazla çeşit mühimmat atabilen ilk çoklu bombaatarımız TG40-BA'nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik."

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