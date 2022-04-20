Apple iPhone sahipleri dikkat! En çok onlar etkilenecek! Avrupa Parlamentosu kararını duyurdu
Avrupa Parlamentosu (AP) Komitesi, kıta genelinde satılan akıllı telefon, tablet ve kamera gibi elektronik cihazlarda tek tip şarj aletine geçilmesini öngören yasal düzenlemeyi onayladığını açıkladı. Bu düzenlemenin özellikle Apple firmasını etkilemesi bekleniyor. İşte detaylar...
Avrupa Parlamentosu (AP) Komitesi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde satılan akıllı telefon, tablet ve kamera gibi elektronik cihazlarda USB-C şarj girişi kullanılmasını zorunlu hale getirecek yasal düzenlemeye destek verdi.
ORTAK ŞARJ ALETİ DÖNEMİ BAŞLIYOR
Brüksel'de bir araya gelen AP İç Pazar ve Tüketici Koruma Komitesi, çeşitli elektronik cihazların USB-C, Micro USB ve Lightning gibi farklı şarj girişlerini standart hale getirmeyi amaçlayan yönetmelik değişikliğini görüştü.
Komite üyesi milletvekilleri, AB ülkelerinde satılan tüm telefon, tablet ve dijital kameraların ortak bir şarj bağlantı noktasına sahip olmasını öngören düzenlemeye ilişkin pozisyonunu 43 "evet" ve 2 "hayır" oyuyla kabul etti.
TÜM CİHAZLARDA TEK TİP OLACAK
Buna göre, taşınabilir elektronik cihazlarda yeni standart şarj girişi USB-C olacak. Akıllı telefon, tablet, dijital kamera, kulaklık, taşınabilir video oyun konsolu, hoparlör gibi cihazlarda USB-C şarj girişi bulunacak.
KÜÇÜK CİHAZLAR MUAF TUTULACAK
Akıllı saat ve bileklik gibi küçük cihazlar ise söz konusu USB-C kuralından muaf tutulacak. Böylece, tek bir şarj cihazı, çeşitli elektronik cihazlarda kullanılabilecek.
YENİ CİHAZDA ŞARJ ALETİ GEREKMEYECEK
Tüketicilerin her yeni cihaz aldıklarında yeni bir kablo veya şarj aleti alması gerekmeyecek. Ayrıca kablosuz şarj teknolojileri de uyumlu hale getirilecek.
AMAÇ ATIKLARI AZALTMAK
Söz konusu uygulamayla elektronik atıklar azaltılacak. Düzenlemeye ilişkin pozisyon AP Genel Kurul Oturumu'nda oylandıktan sonra üye ülkelerle müzakerelere başlanacak.
APPLE ETKİLENECEK
Halihazırda çoğu Android cihaz USB-C girişi ile şarj ediliyor. Kulaklık ve diğer çeşitli aksesuarlar ile yeni dizüstü bilgisayarlar da aynı girişi kullanıyor. Bu düzenlemenin özellikle Apple firmasını etkilemesi bekleniyor.
Apple, akıllı telefonlar, bazı tabletler ve kulaklıklarında lightning adlı farklı bir giriş kullanıyor. Firma, yeni iPad ve dizüstü bilgisayarlarında ise USB-C girişi tercih ediyor.
Apple, tek tip girişin inovasyona zarar vereceğini, elektronik atıkları artıracağını ve tüketiciyi rahatsız edeceğini iddia ediyordu.
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