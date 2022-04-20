20 Nisan 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Teknoloji Haberleri Apple iPhone sahipleri dikkat! En çok onlar etkilenecek! Avrupa Parlamentosu kararını duyurdu

Apple iPhone sahipleri dikkat! En çok onlar etkilenecek! Avrupa Parlamentosu kararını duyurdu

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 20.04.2022 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022
ABONE OL
Apple iPhone sahipleri dikkat! En çok onlar etkilenecek! Avrupa Parlamentosu kararını duyurdu

Avrupa Parlamentosu (AP) Komitesi, kıta genelinde satılan akıllı telefon, tablet ve kamera gibi elektronik cihazlarda tek tip şarj aletine geçilmesini öngören yasal düzenlemeyi onayladığını açıkladı. Bu düzenlemenin özellikle Apple firmasını etkilemesi bekleniyor. İşte detaylar...

Avrupa Parlamentosu (AP) Komitesi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde satılan akıllı telefon, tablet ve kamera gibi elektronik cihazlarda USB-C şarj girişi kullanılmasını zorunlu hale getirecek yasal düzenlemeye destek verdi.

ORTAK ŞARJ ALETİ DÖNEMİ BAŞLIYOR

Brüksel'de bir araya gelen AP İç Pazar ve Tüketici Koruma Komitesi, çeşitli elektronik cihazların USB-C, Micro USB ve Lightning gibi farklı şarj girişlerini standart hale getirmeyi amaçlayan yönetmelik değişikliğini görüştü.

Komite üyesi milletvekilleri, AB ülkelerinde satılan tüm telefon, tablet ve dijital kameraların ortak bir şarj bağlantı noktasına sahip olmasını öngören düzenlemeye ilişkin pozisyonunu 43 "evet" ve 2 "hayır" oyuyla kabul etti.

TÜM CİHAZLARDA TEK TİP OLACAK

Buna göre, taşınabilir elektronik cihazlarda yeni standart şarj girişi USB-C olacak. Akıllı telefon, tablet, dijital kamera, kulaklık, taşınabilir video oyun konsolu, hoparlör gibi cihazlarda USB-C şarj girişi bulunacak.

KÜÇÜK CİHAZLAR MUAF TUTULACAK

Akıllı saat ve bileklik gibi küçük cihazlar ise söz konusu USB-C kuralından muaf tutulacak. Böylece, tek bir şarj cihazı, çeşitli elektronik cihazlarda kullanılabilecek.

YENİ CİHAZDA ŞARJ ALETİ GEREKMEYECEK

Tüketicilerin her yeni cihaz aldıklarında yeni bir kablo veya şarj aleti alması gerekmeyecek. Ayrıca kablosuz şarj teknolojileri de uyumlu hale getirilecek.

AMAÇ ATIKLARI AZALTMAK

Söz konusu uygulamayla elektronik atıklar azaltılacak. Düzenlemeye ilişkin pozisyon AP Genel Kurul Oturumu'nda oylandıktan sonra üye ülkelerle müzakerelere başlanacak.

APPLE ETKİLENECEK

Halihazırda çoğu Android cihaz USB-C girişi ile şarj ediliyor. Kulaklık ve diğer çeşitli aksesuarlar ile yeni dizüstü bilgisayarlar da aynı girişi kullanıyor. Bu düzenlemenin özellikle Apple firmasını etkilemesi bekleniyor.

Apple, akıllı telefonlar, bazı tabletler ve kulaklıklarında lightning adlı farklı bir giriş kullanıyor. Firma, yeni iPad ve dizüstü bilgisayarlarında ise USB-C girişi tercih ediyor.

Apple, tek tip girişin inovasyona zarar vereceğini, elektronik atıkları artıracağını ve tüketiciyi rahatsız edeceğini iddia ediyordu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA