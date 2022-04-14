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Bakanlar Nebati, Kirişci ve Dönmez'den "tarım ve enerji" toplantısı

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 14.04.2022 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022
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Bakanlar Nebati, Kirişci ve Dönmez’den tarım ve enerji toplantısı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile tarımsal üretimi arttırmaya ve enerji giderlerini azaltmaya yönelik toplantı yaptıklarını duyurdu.

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