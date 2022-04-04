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Elon Musk, Twitter’da yüzde 9,2’lik hisse satın aldı

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 04.04.2022
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Elon Musk, Twitter’da yüzde 9,2’lik hisse satın aldı

Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, sosyal medya devi Twitter’da yüzde 9,2’lik "pasif hisse" satın aldı. Musk'ın platformda 80 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

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