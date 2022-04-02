Türkiye’den Süpersonik İHA hamlesi! İşte ilk görüntüsü

İnsansız sistemler üzerinde önemli çalışmalar gerçekleştiren TUSAŞ, bugüne kadar; Keklik, Turna, ŞİMŞEK, ANKA ve AKSUNGUR gibi önemli projelere imza attı. TUSAŞ son olarak ise Savunma Sanayii Başkanlığı'nın İHA Sistem Vizyonu'nda önemli bir yer tutan "Yüksek Hızlı Hedef Uçak / Sahte Uçak" geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgiye göre; TUSAŞ, Süpersonik İHA'nin birden fazla prototipinin üretimini tamamladı ve bunlarla çeşitli testler icra ediyor. Süpersonik İHA; elektronik-taarruz, elektronik-destek, hedef uçak ve sahte hedef gibi birçok kritik görevi icra edebilecek. En önemli görevi ise "Sahte Hedef" olacak. Bu doğrultuda Süpersonik İHA için özel algoritmalar ve faydalı yükler geliştiriliyor.

Süpersonik İHA'nın üsteleneceği elektronik-harp görevinin önemi zaten herkesin malumu. Hedef uçak görevi ise özellikle milli hava savunma sistemlerinin test faaliyetleri için öneme sahip. Türk savunma sanayii tarafından geliştirilen hava savunma sistemleri, çoğunlukla subsonic yani sesaltı hızlara sahip hedef uçaklara karşı test ediliyorlar. Tamamen dışa bağımlı olunan süpersonik yani sesüstü hıza sahip hedef uçağın milli imkanlarla geliştirilmiş olması ise bu test faaliyetlerini oldukça olumlu anlamda etkileyecektir.

TUSAŞ'ın Süpersonik İHA'sının sahaya yansıtacağı asıl etki, 'Sahte Uçak' rolü. Bir düşman hava savunma bataryası düşünün… Bu bataryada doğal olarak füze fırlatma araçları, arama/angajman radarı ve atış kontrol sistemi bulunuyor.

Süpersonik hıza ve radar kesit alanı arttırıcı faydalı yüke sahip bir Sahte Uçak, düşman hava savunma sistemlerinin kendisine angaje olmalarını sağlayabilir. Bu sayede de şu gibi önemli avantajlar elde edilebilir;