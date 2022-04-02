Türkiye’den Süpersonik İHA hamlesi! İşte ilk görüntüsü
İnsansız hava aracı teknolojisinde milli projelerle adından söz ettiren Türkiye, bu alandaki başarısını katlamaya devam ediyor. Türk Savunma Sanayii, TUSAŞ'ın ürettiği Süpersonik İHA ile göklerde bir kez daha tarih yazmaya hazırlanıyor. Gerçek görüntüsü ilk kez ortaya çıkan Süpersonik İHA'nın özellikleri neler, nerelerde kullanılacak? Ayrıntıları Ankara'dan A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Türkiye'nin ilk Süpersonik İHA'sını geliştirdi. Test faaliyetleri devam eden Süpersonik İHA, TUSAŞ'ın bir diğer ürünü olan ŞİMŞEK Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi'nden elde edilen tecrübelerle geliştirildi.
İnsansız sistemler üzerinde önemli çalışmalar gerçekleştiren TUSAŞ, bugüne kadar; Keklik, Turna, ŞİMŞEK, ANKA ve AKSUNGUR gibi önemli projelere imza attı. TUSAŞ son olarak ise Savunma Sanayii Başkanlığı'nın İHA Sistem Vizyonu'nda önemli bir yer tutan "Yüksek Hızlı Hedef Uçak / Sahte Uçak" geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu doğrultuda SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgiye göre; TUSAŞ, Süpersonik İHA'nin birden fazla prototipinin üretimini tamamladı ve bunlarla çeşitli testler icra ediyor. Süpersonik İHA; elektronik-taarruz, elektronik-destek, hedef uçak ve sahte hedef gibi birçok kritik görevi icra edebilecek. En önemli görevi ise "Sahte Hedef" olacak. Bu doğrultuda Süpersonik İHA için özel algoritmalar ve faydalı yükler geliştiriliyor.
Süpersonik İHA'nın üsteleneceği elektronik-harp görevinin önemi zaten herkesin malumu. Hedef uçak görevi ise özellikle milli hava savunma sistemlerinin test faaliyetleri için öneme sahip. Türk savunma sanayii tarafından geliştirilen hava savunma sistemleri, çoğunlukla subsonic yani sesaltı hızlara sahip hedef uçaklara karşı test ediliyorlar. Tamamen dışa bağımlı olunan süpersonik yani sesüstü hıza sahip hedef uçağın milli imkanlarla geliştirilmiş olması ise bu test faaliyetlerini oldukça olumlu anlamda etkileyecektir.
TUSAŞ'ın Süpersonik İHA'sının sahaya yansıtacağı asıl etki, 'Sahte Uçak' rolü. Bir düşman hava savunma bataryası düşünün… Bu bataryada doğal olarak füze fırlatma araçları, arama/angajman radarı ve atış kontrol sistemi bulunuyor.
Süpersonik hıza ve radar kesit alanı arttırıcı faydalı yüke sahip bir Sahte Uçak, düşman hava savunma sistemlerinin kendisine angaje olmalarını sağlayabilir. Bu sayede de şu gibi önemli avantajlar elde edilebilir;
- Düşman Hava Savunma Sistemleri'nin yeri tespit edilir.
- Düşman Hava Savunma Sistemi'nin mühimmatının boşa harcanması sağlanır.
- Sahte Uçaklar, dost hava unsurları için muharebe sahasında bir kanal açarlar.
- Sahte Uçaklar bir seyir füzesini taklit edebilir ve gerçek seyir füzeleriyle birlikte görev icra edebilir. Buradaki rolleri, düşman unsurların elindeki hava resmini karmaşık bir hale getirmektir.
ANKA ve AKSUNGUR gibi insansız hava araçları ile farklı hava platformlarından atılabilecek Süpersonik İHA'nın test faaliyetleri, halihazırda devam ediyor.
İHA'nın kontrolü, ANKA ve AKSUNGUR İHA'ların yer kontrol istasyonu (YKİ) üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Hatırlanacağı üzere TUSAŞ, kısa süre önce ŞİMŞEK Hedef Uçağı'nı da harp başlıklı şekilde hava platformlarından atılabilir hale getirmişti.
Özetle Süpersonik İHA, özellikle Düşman Hava Savunmasının Bastırılması ve İmhası (SEAD/DEAD) görevleri için de kritik öneme sahip.
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