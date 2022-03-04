Brawl Stars ne zaman kapanacak, kapanıyor mu? Supercell Brawl Stars kaldırılacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çok oyunculu bir oyun olan Brawl Stars'ın kapanacağı iddia edilmişti. İşte, Brawl Stars ne zaman kapanacak, kapanıyor mu? Supercell Brawl Stars kaldırılacak mı?