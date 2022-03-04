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Brawl Stars ne zaman kapanacak, kapanıyor mu? Supercell Brawl Stars kaldırılacak mı?

TEKNOLOJİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.03.2022
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Brawl Stars ne zaman kapanacak, kapanıyor mu? Supercell Brawl Stars kaldırılacak mı?

Brawl Stars ne zaman kapanacak, kapanıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çok oyunculu bir oyun olan Brawl Stars'ın kapanacağı iddia edilmişti. Sevilen oyunun oyuncuları oyunun kapanıp kapanmayacağını merak ediyor. İşte, Brawl Stars ne zaman kapanacak, kapanıyor mu? Supercell Brawl Stars kaldırılacak mı?

Brawl Stars ne zaman kapanacak, kapanıyor mu? Supercell Brawl Stars kaldırılacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çok oyunculu bir oyun olan Brawl Stars'ın kapanacağı iddia edilmişti. İşte, Brawl Stars ne zaman kapanacak, kapanıyor mu? Supercell Brawl Stars kaldırılacak mı?

BRAWL STARS KAPANIYOR MU?

Sevilen oyunun 2021 yılında kapanacağı iddia edildi. Supercell, Brawl Stars'ın kapanması ile ilgili bir açıklama yapmış değil. Bu da, Brawl Stars'ın kapanması gibi bir durum olmadığını gösteriyor.

BRAWL STARS NEDİR?

En çok oynanan oyunlar arasında yer alan Brawl Stars, başlamadan önce bir karakter seçmeniz gerekir. Oyunda toplam 44 karakter yer almaktadır. Karakterlerin kendine has yetenekleri ve süper özelliği bulunduğu oyunda karakter türleri şu şekildedir:

Yakın menzil
Orta menzil
Uzun menzil
Suikastçılar
Atıcılar
Destekçiler
Şifacılar

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