Türkiye'nin Siber Kalkanı yerli ve milli uygulamalarla güçlendi! 2021'de saldırılar azaldı
Dış tehditlere karşı savunmadaki atılımlara siber kalkan da eklendi. Yerli ve milli uygulamalarla Türkiye'nin Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi güçlendirildi. 2020 yılında gerçekleşen 118 bin 470 siber saldırı 2021’de 84 bin 113'e geriledi.
Türkiye'nin "Siber Kalkanını" yerli ve milli uygulamalarla güçlendiriyoruz! 2020 yılında gerçekleşen 118 bin 470 siber saldırı Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin üstün gayreti sayesinde 2021'de 84 bin 113'e geriledi. Türkiye'nin verisi, memleket meselesi!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, yerli ve milli uygulamalarla Türkiye'nin "siber kalkanını" güçlendirdiklerini belirterek, "2020 yılında 118 bin 470 siber saldırı gerçekleşirken bu sayı 2021'de 84 bin 113'e geriledi." ifadesini kullandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, siber güvenliğin artık bir milli güvenlik meselesi olduğunu bildirdi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesindeki yerli ve milli uygulamalarla siber kalkanı güçlendirdiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından ülkemiz kritik altyapıları anlık ve sürekli olarak izleniyor. Bu kapsamda, ülkemizdeki kurum ve kuruluşları hedef alan siber saldırılar operatörler tarafından düzenli raporlanıyor. 2020 yılında 118 bin 470 siber saldırı gerçekleşirken bu sayı 2021'de 84 bin 113'e geriledi. Yerli ve milli uygulamalarla siber kalkanı günden güne güçlendirmeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
TÜRKİYE'NİN SİBER SAHASI USOM VE SOME'LERE EMANET
Karaismailoğlu, siber olaylara müdahale ekiplerinin (SOME), kurumların ve kritik altyapı sektörlerinin korunması amacıyla USOM koordinasyonunda 7 gün 24 saat görevlerinin başında olduğunu kaydetti.
USOM, sektörel SOME'ler ve kurumsal SOME'ler olarak şekillenen siber güvenlik yapılanmasının halihazırda toplam 2 bin 74 SOME ile USOM bünyesinde işletilen SOME İletişim Platformuna kayıtlı 6 bin 99 siber güvenlik uzmanının, ülkenin siber sahasını koruduğu bilgisini veren Karaismailoğlu, USOM çalışmaları kapsamında, 130 binin üzerinde zararlı bağlantı tespit edilerek kontrollerinin yapıldığını ve altyapı seviyesinde erişimin engellendiğini vurguladı.
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