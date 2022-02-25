Elden Ring sistem özellikleri nelerdir? Elden Ring fiyatı ne kadar olacak?
Dünyanın merakla beklediği oyunlardan birisi olan Elden Ring sistem özellikleri nelerdir? Elden Ring fiyatı ne kadar olacak? Yeni neslin en iyi oyunu olarak tanımlanan oyun, eleştirmenlerden tam not aldı ve şimdiden tarihin en iyileriyle puanları yarışmaya başladı. İşte; Elden Ring hakkında merak edilenler!
Elden Ring sistem özellikleri nelerdir? Elden Ring fiyatı ne kadar? Dünyada merakla beklenen Elden Ring oyununun çıkış tarihi için nefesler tutuldu. Aldığı puanlarla tarihin en iyileriyle şimdiden yarışmaya başlayan Elden Ring, oyun dünyasını sarstı.
ELDEN RİNG SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELERDİR?
Elden Ring Minimum Sistem Gereksinimleri
İşlemci: Intel Core I5-8400 veya AMD RYZEN 3 3300X
RAM: 12 GB RAM
İşletim Sistemi: WINDOWS 10
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580
Boş Disk Alanı: 60 GB
Ekran Kartı Belleği: 3 GB
Elden Ring Önerilen Sistem Gereksinimleri
İşlemci: Intel Core I7-8700K veya AMD RYZEN 5 3600X
RAM: 16 GB
İşletim Sistemi: Windows 10/11
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1070 veya AMD Radeon RX VEGA 56
Boş Disk Alanı: 60 GB
Ekran Kartı Belleği: 8 GB
ELDEN RİNG HAKKINDA
Elden Ring; Armored Core, Dark Souls ve Sekiro: Shadows Die Twice oyunlarının yönetmeni Hidetaka Miyazaki ile Buz ve Ateşin Şarkısı roman serisinin yazarı George R.R. Martin tarafından yaratılan bir evrende geçecek.
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