21 Şubat 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Teknoloji Haberleri Elden Ring sistem gereksinimleri nelerdir? Elden Ring ne zaman satışa çıkacak?

Elden Ring sistem gereksinimleri nelerdir? Elden Ring ne zaman satışa çıkacak?

TEKNOLOJİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.02.2022
ABONE OL
Elden Ring sistem gereksinimleri nelerdir? Elden Ring ne zaman satışa çıkacak?

Elden Ring ne zaman satışa çıkacak? Elden Ring sistem gereksinimleri nelerdir? Yıllardır beklenen efsane Elden Ring oyununun satış tarihi yaklaşırken, oyundan yeni bir fragman geldi. Bu oyunu satın almak isteyenler, Elden Ring sistem gereksinimleri nelerdir sorusuna cevap arıyor.

Yıllardır merakla beklenen oyun Elden Ring sistem gereksinimleri nelerdir? Elden Ring ne zaman satışa çıkacak? Oyundan yeni fragman yayınlanırken, grafikleriyle etkileyici olması beklenen oyunun sistem gereksinimleri de araştırılıyor. Peki; Elden Ring sistem gereksinimleri nelerdir?

ELDEN RİNG SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELERDİR?

Elden Ring Minimum Sistem Gereksinimleri
İşlemci: Intel Core I5-8400 veya AMD RYZEN 3 3300X
RAM: 12 GB RAM
İşletim Sistemi: WINDOWS 10


Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580
Boş Disk Alanı: 60 GB
Ekran Kartı Belleği: 3 GB

Elden Ring Önerilen Sistem Gereksinimleri
İşlemci: Intel Core I7-8700K veya AMD RYZEN 5 3600X
RAM: 16 GB


İşletim Sistemi: Windows 10/11
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1070 veya AMD Radeon RX VEGA 56
Boş Disk Alanı: 60 GB
Ekran Kartı Belleği: 8 GB

ELDEN RİNG HAKKINDA

Elden Ring; Armored Core, Dark Souls ve Sekiro: Shadows Die Twice oyunlarının yönetmeni Hidetaka Miyazaki ile Buz ve Ateşin Şarkısı roman serisinin yazarı George R.R. Martin tarafından yaratılan bir evrende geçecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA