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Inbusiness Dergisi ile Vodafone Business işbirliğinde gerçekleşecek Future Of Technology webinar serisinin ilki yarın

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 22.02.2022 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022
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Inbusiness Dergisi ile Vodafone Business işbirliğinde gerçekleşecek Future Of Technology webinar serisinin ilki yarın

Turkuvaz Medya Grubu’nun ‘Geleceği Oku, Bugünü Anla’ sloganıyla sektörün ezber bozan  ekonomi dergisi INBUSINESS, Türkiye’nin lider iletişim ve teknoloji şirketlerinden Vodafone Business işbirliğinde Future Of Technology webinar serisini yarın başlatıyor.

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