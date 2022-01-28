Gök bilimciler keşfetti: Daha önce hiç görülmeyen gizemli nesne: Her 18 dakikada bir...

DÜNYA'DAN 4 BİN IŞIK YILI UZAKLIKTA

Bilim insanları ayrıca nesnenin Dünya'dan yaklaşık 4 bin ışık yılı uzaklıkta olduğunu, inanılmaz derecede parlak olduğunu ve son derece güçlü bir manyetik alana sahip olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Öte yandan, araştırmacılar nesnenin bir nötron yıldızı veya beyaz bir cüce olabileceği söyledi.