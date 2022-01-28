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Gök bilimciler keşfetti: Daha önce hiç görülmeyen gizemli nesne: Her 18 dakikada bir...

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 28.01.2022 Güncelleme Tarihi: 28.01.2022
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Gök bilimciler keşfetti: Daha önce hiç görülmeyen gizemli nesne: Her 18 dakikada bir...

Dünya'dan 4 bin ışık yılı uzaklıkta bulunan ve daha önce Samanyolu galaksisinde eşine benzerine rastlanmayan bir nesne keşfettiklerini açıklayan gök bilimciler, dönen cismin her 18 dakikada bir radyo sinyali gönderdiğini açıkladı. Öte yandan gök bilimciler, nesnenin gizemini çömek için çalıştıklarını aktardı.

Avustralyalı bilim insanları, Samanyolu galaksisinde daha önce görülen hiçbir şeye benzemediğini iddia ettikleri bilinmeyen dönen bir nesne keşfettiklerini duyurdu.

Gök bilimciler keşfetti: Daha önce hiç görülmeyen gizemli nesne: Her 18 dakikada bir...

Söz konusu nesne ilk olarak, Curtin Üniversitesi'nde öğrenci olan Tyrone O'Doherty tarafından keşfedildi.

Gök bilimciler keşfetti: Daha önce hiç görülmeyen gizemli nesne: Her 18 dakikada bir...

O'Doherty , Batı Avustralya'nın Murchison Widefield Array olarak bilinen bir bölgesinde, bir teleskop ve geliştirdiği yeni bir teknik kullanılarak nesneyi görüntülemeyi başardı.

Gök bilimciler keşfetti: Daha önce hiç görülmeyen gizemli nesne: Her 18 dakikada bir...

18 DAKİKADA BİR RADYO SİNYALİ YAYIYOR
Bununla birlikte, gizemli nesnenin 18 dakikada bir, tam bir dakika boyunca büyük bir radyo enerjisi patlaması saldığı gözlemlendi.

Gök bilimciler keşfetti: Daha önce hiç görülmeyen gizemli nesne: Her 18 dakikada bir...

O'Doherty, Curtin Üniversitesi Uluslararası Radyo Astronomi Araştırma Merkezi'nden (ICRAR) astrofizikçi Dr Natasha Hurley-Walker tarafından yönetilen bir ekibin parçasıydı.

Gök bilimciler keşfetti: Daha önce hiç görülmeyen gizemli nesne: Her 18 dakikada bir...

ICRAR tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Gözlemlerimiz sırasında birkaç saat içinde ortaya çıktı ve kayboldu. Bu tamamen beklenmedik bir şeydi. Bir astronom için biraz ürkütücüydü çünkü gökyüzünde bunu yaptığı bilinen başka hiçbir şey yok" denildi.

Gök bilimciler keşfetti: Daha önce hiç görülmeyen gizemli nesne: Her 18 dakikada bir...

GERÇEKTEN TUHAF
Nature dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarlarından astrofizikçi Dr. Gemma Anderson ise bir dakika boyunca yanan bir nesnenin "gerçekten tuhaf" olduğunu söyledi.

Gök bilimciler keşfetti: Daha önce hiç görülmeyen gizemli nesne: Her 18 dakikada bir...

DÜNYA'DAN 4 BİN IŞIK YILI UZAKLIKTA
Bilim insanları ayrıca nesnenin Dünya'dan yaklaşık 4 bin ışık yılı uzaklıkta olduğunu, inanılmaz derecede parlak olduğunu ve son derece güçlü bir manyetik alana sahip olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Öte yandan, araştırmacılar nesnenin bir nötron yıldızı veya beyaz bir cüce olabileceği söyledi.

Gök bilimciler keşfetti: Daha önce hiç görülmeyen gizemli nesne: Her 18 dakikada bir...

Nötron yıldızı, bir yıldızın süpernova olarak patladıktan sonra geri kalan kısmın kendi içine çökmesiyle oluşuyor. Beyaz cüce ise yaşamının son evresindeki soğuk yıldızlar olarak tanımlanıyor. Ancak, gizemli nesnenin ne olduğu şu an için belirsizliğini koruyor.

Gök bilimciler keşfetti: Daha önce hiç görülmeyen gizemli nesne: Her 18 dakikada bir...

Dr. Hurley-Walker, "Daha fazla tespit, gök bilimcilere bunun nadir görülen bir kerelik bir olay mı yoksa daha önce hiç fark etmediğimiz yeni bir cisim mi olduğunu gösterecek. Bu nesneyi anlamayı ve daha fazlasını bulmak için çalışmamızı genişletmek için sabırsızlıkla bekliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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