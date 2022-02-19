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Son dakika: Teknoloji devinin başı belada! 5 milyon euro cezaya çarptırıldı

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 19.02.2022
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Son dakika: Teknoloji devinin başı belada! 5 milyon euro cezaya çarptırıldı

Son dakika haberine göre teknoloji devi Apple'a Hollanda tarafından 5 milyon euro ceza verildi. Apple toplamda son cezayla 20 milyon euro cezaya çarptırılmış oldu.

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