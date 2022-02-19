Türkiye’de bir ilk! NFT dersi Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde verildi

Ofisten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından verilen NFT'ye Giriş dersi öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Millet Kütüphanesinde gerçekleşen ilk dersi, Koç, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz verdi.

Blokzincir teknolojisi ile derse başlayan Başkan Koç, NFT teknolojisinin temelinde blokzincirin yer aldığını belirterek, bu teknolojiyi bir devrim haline getirecek kişilerin gençler olduğunu vurguladı.