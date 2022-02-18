18 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Teknoloji Haberleri Huawei MateBook D15 R5 Türkiye'de satışa sunuldu

Huawei MateBook D15 R5 Türkiye'de satışa sunuldu

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 18.02.2022
ABONE OL
Huawei MateBook D15 R5 Türkiye’de satışa sunuldu

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, FullView ekranı, çoklu ekran kullanımı özelliği ve yenilenen donanımı ile ultra hafif Huawei MateBook D15 R5'i Türkiye'de satışa sundu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA