GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 2022 yılında çıkacak mı?
GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 2022 yılında çıkacak mı? Dünyanın en popüler oyun serilerinden birisi olan Grand Theft Auto (GTA)'nın 6. oyunu yıllardır bekleniyor. Oyuncuları heyecanlandıran haber geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak? İşte detaylar!
GTA 6 ne zaman çıkacak? Serinin 6. oyununun ne zaman çıkacağı merak edilen konuların başında geliyor. Oyun dünyasının en çok konuşulan serilerinden birisi olan GTA serisinde 6. oyun bekleniyor. Çıktığı gün satış rekorları kırması beklenen GTA 6. ne zaman çıkacak sorusuna cevap aranıyor.
GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Tüm dünyanın severek oynadığı (Grand Theft Auto) GTA serisinin yapımcısı Rockstar Games, bugün yaptığı bir açıklama ile hayranlarının yüzünü güldürdü.
Rockstar'ın resmi sitesindeki açıklamada, milyonların beklediği GTA 6'nın geliştirme aşamasında olduğu belirtildi.
"AMACIMIZ DAHA İYİSİNİ SUNMAK"
Rockstar'ın resmi sitesinde yayınlanan açıklamada, şunlar söylendi:
"GTA V'in beklenmedik derecede uzun süreli olmasının ardından pek çoğunuzun yeni bir GTA oyunu hakkında bize sorular sorduğunun farkındayız. Ürettiğimiz her projede amacımız, bir önceki işimizin üzerine koyarak daha iyisini sizlere sunmak. Sizlere Grand Theft Auto serisinin yeni bir oyunu üzerinde çalıştığımızı söylemekten mutluluk duyuyoruz."
Böylece, yıllardır beklenen yeni GTA oyununu resmen açıklamış oldu.
Serinin son oyunucu GTA V, 2013'te piyasa sürülmüştü. Yine serinin sevilen oyunlarından GTA IV ise 2008 yılında piyasaya sürülmüş ve büyük başarı elde etmişti.
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