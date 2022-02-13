GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 2022 yılında çıkacak mı?

"GTA V'in beklenmedik derecede uzun süreli olmasının ardından pek çoğunuzun yeni bir GTA oyunu hakkında bize sorular sorduğunun farkındayız. Ürettiğimiz her projede amacımız, bir önceki işimizin üzerine koyarak daha iyisini sizlere sunmak. Sizlere Grand Theft Auto serisinin yeni bir oyunu üzerinde çalıştığımızı söylemekten mutluluk duyuyoruz."