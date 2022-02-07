GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 çıkış tarihi açıklandı mı? En çok satan oyun serilerinden birisi olan GTA serisinin yeni oyunu için heyecan uyandıran bir açıklama geldi. Rockstar sonunda onayladı ve GTA 6 için açıklama yaptı. GTA 6 ne zaman çıkacak sorusunun yanıtı oyun severler tarafından araştırılmaya başlandı.