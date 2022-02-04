Valorant gece pazarı ne zaman gelecek? Takım arkadaşlarıyla oynanan Valorant oyununun büyük bir oyuncu kitlesi bulunuyor. Milyonlarca oyuncunun yer aldığı Valorant oyununda gece pazarı için araştırmalar başladı. Online olarak oynanan Valorant'ta silah kaplamaları gibi birçok özellikler bulunuyor. Kaplama yapmanın en uygun yolu ise Gece Pazarı olarak görülüyor. Peki, Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek? 2022 Şubat Valorant Gece Pazarı tarihi belli oldu mu? Yeni kostüm serisi açıklandı mı? İşte son gelişmeler...