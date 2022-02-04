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Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek? 2022 Şubat Valorant Gece Pazarı tarihi belli oldu mu? Yeni kostüm serisi...

TEKNOLOJİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.02.2022
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Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek? 2022 Şubat Valorant Gece Pazarı tarihi belli oldu mu? Yeni kostüm serisi...

Riot Games'e ait olan Valorant oyunu için araştırmalar sürüyor. Gece Pazarı'nın hangi tarihte yapılacağını merak eden oyuncular, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Küresel sahnede kendine yer edinmiş, karakter tabanlı bir 5'e 5 taktiksel nişancılık oyunu olan Valorant hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek? 2022 Şubat Valorant Gece Pazarı tarihi belli oldu mu? Yeni kostüm serisi açıklandı mı? İşte cevaplar...

Valorant gece pazarı ne zaman gelecek? Takım arkadaşlarıyla oynanan Valorant oyununun büyük bir oyuncu kitlesi bulunuyor. Milyonlarca oyuncunun yer aldığı Valorant oyununda gece pazarı için araştırmalar başladı. Online olarak oynanan Valorant'ta silah kaplamaları gibi birçok özellikler bulunuyor. Kaplama yapmanın en uygun yolu ise Gece Pazarı olarak görülüyor. Peki, Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek? 2022 Şubat Valorant Gece Pazarı tarihi belli oldu mu? Yeni kostüm serisi açıklandı mı? İşte son gelişmeler...

VALORANT GECE PAZARI NE ZAMAN GELECEK?

Hemen şunu belirtelim ki, Valorant Gece Pazarı belirli tarihlerde oyun geliştiricileri tarafından sisteme ekleniyor. Toplam 6 farklı kaplamaya yüksek indirim oranları ile sahip olunabilinen Gece Pazarı, herkese özel olarak farklı kaplamalar ile geliyor. Bu kaplamalar ise tamamen rastgele geliyor. Gece Pazarı'nın hangi tarihte çıkacağı ise önceden duyurulmuyor. En son çıkan Gece Pazarı 21 Aralık 2021 tarihinde gelmişti. Bir sonraki Gece Pazarı'nın ise 2022 Şubat ayı içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor. Tarih belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.

VALORANT 4.02 YAMA NOTLARI

PERFORMANS GÜNCELLEMELERİ

Pencereli Tam Ekran modu, Tam Ekran moduna yakın bir gecikmeye sahip olacak şekilde iyileştirildi.

Bu iyileştirmeler oyun içi arayüzle uyumlu şekilde çalışıyor fakat oyun penceresi üzerinde başka bir programın penceresi açık olduğunda bu iyileştirmeden verimli şekilde faydalanamazsınız.

SOSYAL GÜNCELLEMELER

AFK Tespit Sistemi İyileştirmesi
Oyuna katılmamaya yönelik davranışları tespit etme yöntemleri geliştirildi.

HATALAR

Kozmetik
Spectrum Z logosunun etrafındaki parıltı efektinin Bulldog silahı özelindeki ikinci inceleme animasyonu sırasında tetiğin hemen yanında görünmesi sorunu çözüldü.

Ajanlar
Killjoy'un Sage tarafından yeniden canlandırıldıktan sonra yerdeki Alarm Botu ve taretlerini yerden alamamasıyla ilgili sorun çözüldü.

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