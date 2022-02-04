Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek? 2022 Şubat Valorant Gece Pazarı tarihi belli oldu mu? Yeni kostüm serisi...
Riot Games'e ait olan Valorant oyunu için araştırmalar sürüyor. Gece Pazarı'nın hangi tarihte yapılacağını merak eden oyuncular, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Küresel sahnede kendine yer edinmiş, karakter tabanlı bir 5'e 5 taktiksel nişancılık oyunu olan Valorant hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek? 2022 Şubat Valorant Gece Pazarı tarihi belli oldu mu? Yeni kostüm serisi açıklandı mı? İşte cevaplar...
Valorant gece pazarı ne zaman gelecek? Takım arkadaşlarıyla oynanan Valorant oyununun büyük bir oyuncu kitlesi bulunuyor. Milyonlarca oyuncunun yer aldığı Valorant oyununda gece pazarı için araştırmalar başladı. Online olarak oynanan Valorant'ta silah kaplamaları gibi birçok özellikler bulunuyor. Kaplama yapmanın en uygun yolu ise Gece Pazarı olarak görülüyor. Peki, Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek? 2022 Şubat Valorant Gece Pazarı tarihi belli oldu mu? Yeni kostüm serisi açıklandı mı? İşte son gelişmeler...
VALORANT GECE PAZARI NE ZAMAN GELECEK?
Hemen şunu belirtelim ki, Valorant Gece Pazarı belirli tarihlerde oyun geliştiricileri tarafından sisteme ekleniyor. Toplam 6 farklı kaplamaya yüksek indirim oranları ile sahip olunabilinen Gece Pazarı, herkese özel olarak farklı kaplamalar ile geliyor. Bu kaplamalar ise tamamen rastgele geliyor. Gece Pazarı'nın hangi tarihte çıkacağı ise önceden duyurulmuyor. En son çıkan Gece Pazarı 21 Aralık 2021 tarihinde gelmişti. Bir sonraki Gece Pazarı'nın ise 2022 Şubat ayı içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor. Tarih belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.
VALORANT 4.02 YAMA NOTLARI
PERFORMANS GÜNCELLEMELERİ
Pencereli Tam Ekran modu, Tam Ekran moduna yakın bir gecikmeye sahip olacak şekilde iyileştirildi.
Bu iyileştirmeler oyun içi arayüzle uyumlu şekilde çalışıyor fakat oyun penceresi üzerinde başka bir programın penceresi açık olduğunda bu iyileştirmeden verimli şekilde faydalanamazsınız.
HATALAR
Kozmetik
Spectrum Z logosunun etrafındaki parıltı efektinin Bulldog silahı özelindeki ikinci inceleme animasyonu sırasında tetiğin hemen yanında görünmesi sorunu çözüldü.
Ajanlar
Killjoy'un Sage tarafından yeniden canlandırıldıktan sonra yerdeki Alarm Botu ve taretlerini yerden alamamasıyla ilgili sorun çözüldü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman çıkacak? Yüzüklerin Efendisi dizisi 2022'de çıkacak mı, hangi kanalda?
- Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek? 2022 Şubat Valorant Gece Pazarı tarihi belli oldu mu? Yeni kostüm serisi...
- Türkiye'nin nüfusu ne kadar? İl il Türkiye'nin 2021 nüfusu ne kadar oldu?
- 2022 Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ne zaman başlayacak?
- İstanbul kar yağacak mı? İstanbul kar yağışı geri gelecek mi? İstanbul hava durumu tahmin...
- Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kiraya en fazla bu oranda zam yapılabilir! 2022 Şubat kira artış oranı ne kadar?
- Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? 2022 MEB uzman öğretmenlik sınav soruları açıklandı mı? Son durum...
- Uzman öğretmen maaş farkı 2022 ne kadar? MEB uzman öğretmenlik şartları nelerdir? Uzman öğretmenlik eğitim programı...
- Evde bakım maaşı yatan iller 4 Şubat! Şubat evde bakım parası yattı mı?
- Nescafe çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir? 2022 Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı mı?
- Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri nedir? Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriğinde neler var? İşte o maddeler
- 2022 Kış Olimpiyatları hangi kanalda? Kış Olimpiyatları nasıl izlenir?