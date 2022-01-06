Yüzbinlerce şarkıyı 7/24 ile ücretsiz dinle

7/24 Dinle'de tarzınıza göre müzikler, size özel hazırlanmış çalma listeleri ve onlarca şarkıcı kullanıcılarını bekliyor. Geçmişten günümüze efsane isimleri, dönem şarkılarını ya da en güncel şarkıları üye olmadan, ücret ödemeden dinleyebilirsiniz. Ayrıca uygulama ile sevdiğiniz şarkıcıyı takibe alabilir, favori şarkılarınızı listeleyebilirsiniz. 7/24 Dinle uygulamasını hemen indirmek için Google Play ya da Apple Store'u ziyaret etmelisiniz.

ÜCRETSİZ MÜZİK: Pop, Rock, Anadolu Rock, Arabesk, Türk Sanat Müziği, Klasik Müzik, Türkü ya da alternatif müzik türleri, şarkıcıya, türe ya da moda göre sıralandı, 7/24'te kullanıcılarını bekliyor.

SANA ÖZEL ÇALMA LİSTELERİ: 7/24 Dinle ile artık en sevdiğiniz şarkıları seçip, kendi çalma listenizi hazırlayabilirsiniz. Üstelik bu özellik ücretsiz olarak kullanıcılara sunuluyor.