Yüzbinlerce şarkıyı 7/24 ile ücretsiz dinle
Ücretsiz müzik, sesli kitap, canlı radyo, sesli haber, sesli röportajlar ve çok özel podcast yayınları 724 Dinle'de. 7/24 Dinle kendi çalma listelerini yapabilir, çevrimdışı müzik dinleyebilirsiniz. Şimdi 7/24 dinlemekten sıkılmayacağın yeni sesli içerik platformumuzu keşfetmenin tam zamanı...
7/24 Dinle'de tarzınıza göre müzikler, size özel hazırlanmış çalma listeleri ve onlarca şarkıcı kullanıcılarını bekliyor. Geçmişten günümüze efsane isimleri, dönem şarkılarını ya da en güncel şarkıları üye olmadan, ücret ödemeden dinleyebilirsiniz. Ayrıca uygulama ile sevdiğiniz şarkıcıyı takibe alabilir, favori şarkılarınızı listeleyebilirsiniz. 7/24 Dinle uygulamasını hemen indirmek için Google Play ya da Apple Store'u ziyaret etmelisiniz.
ÜCRETSİZ MÜZİK: Pop, Rock, Anadolu Rock, Arabesk, Türk Sanat Müziği, Klasik Müzik, Türkü ya da alternatif müzik türleri, şarkıcıya, türe ya da moda göre sıralandı, 7/24'te kullanıcılarını bekliyor.
SANA ÖZEL ÇALMA LİSTELERİ: 7/24 Dinle ile artık en sevdiğiniz şarkıları seçip, kendi çalma listenizi hazırlayabilirsiniz. Üstelik bu özellik ücretsiz olarak kullanıcılara sunuluyor.
ÇEVRİMDIŞI DİNLE ÖZELLİĞİ: Uygulama çok yakında kullanıcılarına çevrimdışı dinle özelliğini tanıtacak. İnternetsiz ortamda müzik ya da sesli içerik dinlemeyi sağlayacak olan özellik, önümüzdeki aylarda yayında olacak.
13 FARKLI CANLI RADYO: 7/24 Dinle ile günün 24 saati; Radyo Turkuvaz, Turkuvaz Romantik, Turkuvaz Efsane, Vav Radyo, A Spor Radyo, A News Radio, Musiki, Turkuvaz Nostalji, Anadolu, Radyo Energy, Radyo Soft, A Haber Radyo, A Para Radyo gibi 13 farklı radyoyu canlı olarak dinleyebilirsiniz.
PODCAST YAYINLARI: Kültür&Sanat, Tarihte Bugün, Portre, Seyahatname ve Spor Arşivi konularına dair dopdolu podcast yayınları için 7/24 Dinle'yi ücretsiz olarak takip edebilirsin.
SESLİ ÖYKÜ VE MASALLAR: Her yeni gün büyüyen kitaplığı ile 7/24 Dinle'nin Sesli Kitap bölümünde öyküler, masallar ve yazarlara özel çalma listelerini bulabilirsiniz. Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Ömer Seyfettin, dünyada öyküleriyle ses getiren Jack Londan, George Orwell ve daha birçok yazar sizi bekliyor.
MODUNA GÖRE HABER: Müzik platformlarından alışık olduğumuz moduna ya da konumuna göre dinleme özelliği 7/24 Dinle'de yepyeni bir boyut kazanıyor. Gündem, dünya, ekonomi, yaşam ve spor haberlerini tüm detayları ile dinleme imkânı sağlarken, kullanıcılar modlarına göre de haber dinleme ayrıcalığını deneyimliyor.
DİNİ YAYINLAR: Esma-i Hüsna, Hadis ve Sünnet, Günlük Hayatta İslam, Kur'an'ın Gölgesinde, İslam Ahlakı programları yeniden 7/24 Dinle ile hayat bulurken, onlarca farklı değerli hocanın sesinden Aşr-ı Şerif, Cüz, Meal Cüz, Sure, Meal Sure ve Mealli Hatim dinleme imkânı da tanıyor.
İOS UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Üniversite sınavı başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 YKS TYT başvuru ve sınav tarihi ne zaman?
- 6 Ocak KYK burs ve kredi yattı mı? 2022 Ocak ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman? TC kimlik numarasının sonu...
- Ve son dakika açıklandı! KPSS 2021/2 tercih atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Kamu personeli yerleştirmeleri...
- TOGG Sedan fiyatı ne kadar oldu? TOGG fiyatı belli oldu mu? TOGG kaç TL olacak?
- Son günler... 28. Dönem POMEM başvuru ne zaman bitiyor? 2022 polis alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Kazakistan nüfusu ne kadar? Kazakistan Müslüman mı, dini nedir?
- Enes Kör kimdir, kaç yaşında? Enes Kör olayı nedir? Enes Kör tutuklandı mı?
- EKPSS nitelik kodları nelerdir? 7302, 6512, 6225 nitelik kodu ne demek?
- ASHB 4175 personel alımı kadro dağılımı: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ve şartlar
- Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşında? TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş biyografisi!
- Bedelli askerlik ücreti 2022 ne kadar oldu? MSB ASAL bedelli askerlik parası ne kadar, kaç lira oldu?
- Kulüp 3. sezon çıkacak mı? Netflix dizisi Kulüp 3. sezon ne zaman çıkacak?