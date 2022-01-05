Android deprem uyarı sistemi nasıl yapılır? Google Alanya depremini nasıl bildi? Google deprem uyarı sistemi işlemleri...
Android deprem uyarı sistemi nasıl yapılır? Bugün Alanya korkutan bir depreme uyandı. Akdeniz'de Alanya açıklarında meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından gözler Google'ın deprem uyarı sistemine çevrildi. Alanya'da büyük panik yaratan depremi, Google 1 dakika öncesinden uyarı yaparak bildirdi. Peki, Android deprem uyarı sistemi nasıl yapılır? Google Alanya depremini nasıl bildi? Google deprem uyarı sistemi nasıl açılır? İşte cevaplar...
Android deprem uyarı sistemi nasıl yapılır? AFAD verilerine göre bugün Akdeniz'de Antalya'nın Alanya açıklarında 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Alanya başta olmak üzere birçok bölgede büyük panik yaratan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Akdeniz'deki korkutan depremden 1 dakika önce Google uyarı bildirimi yolladı. Bu gelişmelerin ardından gözler deprem uyarı sisteminin nasıl çalıştığına çevrildi.
ANDROID DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL YAPILIR?
Deve arama motoru Google, Android kullanıcılarının hayatını kolaşlaştıracak özellikleri kullanmaya devam ediyor. Android özelliklerinden biri de "Deprem Uyarı Sistemi"...
SharkaAlert tarafından sağlanan verilerle uyarı bildirimi gönderen Android, özelliği aktif edenlerin yakın çevresinde 4,5 ve üzeri büyüklüğündeki meydana gelen depremleri bildiriyor. Kullanıcının konumunu kullanarak bildirim gönderen Andoid, her depremin algılanacağı da taahhüt etmiyor.
ANDROID DEPREM UYARI SİSTEMİ YAPILIŞI
Söz konusu özellikten faydalanabilmek için kablosuz bağlantı ya da veri bağlantınızın aktif olması gerekiyor. Aşağıdaki adımları takip ederek "Deprem Uyarı Sistemi"ni aktif edebilirsiniz.
* Ayarlar'ı açın.
* Sırasıyla Konum > Gelişmiş > Deprem Uyarıları'na dokunun.
* Deprem Uyarıları'nı açın.
Hemen şunu belirtelim ki, yazının detaylarında belirttiğimiz gibi sistem tüm depremler için uyarı taahhüdü vermiyor. Uyarılar bazen sarsıntı başlamadan önce, sarsıntı anı veya sonrasında gönderilebiliyor.
ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİNİ KULLANAN ÜLKELER
2020'de Google, şimdiye kadar yapılmış en büyük deprem algılama sistemini kullanıma sunmaya başladı. Google'ın Android Deprem Uyarı Sistemi ilk başta yalnızca ABD'de mevcuttu, ancak kısa süre önce Yunanistan ve Yeni Zelanda'ya geldi. Google yeni sistemi bir süredir; Türkiye, Filipinler, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'da da kullanıma sunuyor.
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- Android deprem uyarı sistemi nasıl yapılır? Google Alanya depremini nasıl bildi? Google deprem uyarı sistemi işlemleri...
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