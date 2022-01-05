Android deprem uyarı sistemi nasıl yapılır? Google Alanya depremini nasıl bildi? Google deprem uyarı sistemi işlemleri...

Android deprem uyarı sistemi nasıl yapılır? AFAD verilerine göre bugün Akdeniz'de Antalya'nın Alanya açıklarında 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Alanya başta olmak üzere birçok bölgede büyük panik yaratan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Akdeniz'deki korkutan depremden 1 dakika önce Google uyarı bildirimi yolladı. Bu gelişmelerin ardından gözler deprem uyarı sisteminin nasıl çalıştığına çevrildi.

ANDROID DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL YAPILIR?

Deve arama motoru Google, Android kullanıcılarının hayatını kolaşlaştıracak özellikleri kullanmaya devam ediyor. Android özelliklerinden biri de "Deprem Uyarı Sistemi"...