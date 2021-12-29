Yapay zeka faciası son anda önlendi! Amazon’un sesli asistanından skandal

Duruma, "Hayır, Alexa, hayır!" diye bağırarak müdahale ettiğini belirten Livdahl, kızının "böyle bir şey yapmayacak kadar akıllı" olduğunu da söyledi.

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından Amazon'dan bir açıklama geldi. Yetkililer, asistanın gelecekte böyle bir aktivite önermesini önleyecek şekilde Alexa'yı güncellediklerini söyledi.