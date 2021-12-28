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Son dakika: BTK'dan flaş Twitter kararı: Reklam yasağını kaldırdı

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 28.12.2021
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Son dakika: BTK’dan flaş Twitter kararı: Reklam yasağını kaldırdı

Son dakika haberine göre Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmesi nedeniyle Twitter Inc'in (Periscope/Scope) reklam yasağı kararı kaldırıldı.

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