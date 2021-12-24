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Apple fiyatları düşecek mi, düşer mi? Apple telefon fiyatlarında indirim olacak mı? iPhone 11,12,13 fiyatları...

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 24.12.2021
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Apple fiyatları düşecek mi, düşer mi? Apple telefon fiyatlarında indirim olacak mı? iPhone 11,12,13 fiyatları...

Apple fiyatları düşecek mi, düşer mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Döviz kurunun son 3 günde aşağı çekilmesiyle birlikte gözler kurlardan dolayı fırlayan iPhone fiyatlarına çevrildi. Sert düşüş sonrasında Apple telefon fiyatlarında indirim olup olmadığı merak ediliyor. İşte, Apple fiyatları düşecek mi, düşer mi? Apple telefon fiyatlarında indirim olacak mı? iPhone 11,12,13 fiyatları...

Apple fiyatları düşecek mi, düşer mi? Apple telefon fiyatlarında indirim olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz akşam Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı konuşmaları sonrasında sert bir düşüş içerisine giren dolar, TL bazında 12.5 seviyelerine kadar gerileyince iPhone telefon fiyatlarında düşüş yaşanıp yaşanmayacağı sorgulanmaya başlandı.İşte, Apple fiyatları düşecek mi, düşer mi? Apple telefon fiyatlarında indirim olacak mı? iPhone 11,12,13 fiyatları...

İPHONE FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Son haftalarda artan dolar sonrasında 18 Aralık 2021 tarihinde fiyatlarını güncellemeye kadar giren Apple, iPhone marka telefonlarına zam yapmıştı. Dolar kurunun 12.5 TL seviyelerine kadar gelmesiyle Apple'nin iPhone markalarında ucuzluğa gidip gitmeyeceği merak ediliyor.

GÜNCEL İPHONE FİYAT LİSTESİ

IPHONE SE

iPhone SE 64 GB: 10.499 TL

iPhone SE 128 GB: 11.499 TL

IPHONE 11

iPhone 11 64 GB: 13.999 TL

iPhone 11 128 GB: 14.999 TL

IPHONE 12 MINI

iPhone 12 mini 64 GB: 17.999 TL

iPhone 12 mini 128 GB: 18.999 TL

iPhone 12 mini 256 GB: 20.999 TL

IPHONE 12

iPhone 12 64 GB: 19.499 TL

iPhone 12 128 GB: 20.499 TL

iPhone 12 256 GB: 22.499 TL

IPHONE 13 MINI

iPhone 13 mini 128 GB: 19.999 TL

iPhone 13 mini 256 GB: 21.999 TL

iPhone 13 mini 512 GB: 25.999 TL

IPHONE 13

iPhone 13 128 GB: 21.499 TL

iPhone 13 256 GB: 23.499 TL

iPhone 13 512 GB: 27.499 TL

IPHONE 13 PRO

iPhone 13 Pro 128 GB: 28.999 TL

iPhone 13 Pro 256 GB: 30.999 TL

iPhone 13 Pro 512 GB: 34.999 TL

iPhone 13 Pro 1 TB: 38.999 TL

IPHONE 13 PRO MAX

iPhone 13 Pro Max 128 GB: 31.999 TL

iPhone 13 Pro Max 256 GB: 33.999 TL

iPhone 13 Pro Max 512 GB: 37.999 TL

iPhone 13 Pro Max 1 TB: 41.999 TL

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