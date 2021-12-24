Apple fiyatları düşecek mi, düşer mi? Apple telefon fiyatlarında indirim olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz akşam Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı konuşmaları sonrasında sert bir düşüş içerisine giren dolar, TL bazında 12.5 seviyelerine kadar gerileyince iPhone telefon fiyatlarında düşüş yaşanıp yaşanmayacağı sorgulanmaya başlandı.İşte, Apple fiyatları düşecek mi, düşer mi? Apple telefon fiyatlarında indirim olacak mı? iPhone 11,12,13 fiyatları...

İPHONE FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Son haftalarda artan dolar sonrasında 18 Aralık 2021 tarihinde fiyatlarını güncellemeye kadar giren Apple, iPhone marka telefonlarına zam yapmıştı. Dolar kurunun 12.5 TL seviyelerine kadar gelmesiyle Apple'nin iPhone markalarında ucuzluğa gidip gitmeyeceği merak ediliyor.