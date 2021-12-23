Instagram çöktü mü? 24 Aralık İnstagram çöktü mü, DM neden iletilmiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Instagram'da çökme sorunuyla karşılaşıldığı belirtiliyor. Kullanıcılar Instagram hesaplarına erişemediklerini, hikayeleri izlemeyediklerini belirten paylaşımlar yapıyor. İşte, Instagram çöktü mü? 24 Aralık İnstagram çöktü mü, DM neden iletilmiyor? Açıklamalar...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram'da çökme sorunuyla karşılaşıldığı belirtiliyor. Kullanıcılar Instagram hesaplarına erişemediklerini, hikayeleri izlemeyediklerini belirten paylaşımlar yapıyor. Ancak sorunun geçici olduğu tahmin edilmektedir.