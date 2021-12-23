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Instagram çöktü mü? 24 Aralık İnstagram çöktü mü, DM neden iletilmiyor? Açıklamalar...

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 23.12.2021
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Instagram çöktü mü? 24 Aralık İnstagram çöktü mü, DM neden iletilmiyor? Açıklamalar...

Instagram çöktü mü? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sosyal medyada birçok kullanıcı Instagram uygulamasının çöktüğü yönünde paylaşımlarda bulundu. Konu hakkında detaylar merak ediliyor. İşte, Instagram çöktü mü? 24 Aralık İnstagram çöktü mü, DM neden iletilmiyor? Açıklamalar...

Instagram çöktü mü? 24 Aralık İnstagram çöktü mü, DM neden iletilmiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Instagram'da çökme sorunuyla karşılaşıldığı belirtiliyor. Kullanıcılar Instagram hesaplarına erişemediklerini, hikayeleri izlemeyediklerini belirten paylaşımlar yapıyor. İşte, Instagram çöktü mü? 24 Aralık İnstagram çöktü mü, DM neden iletilmiyor? Açıklamalar...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram'da çökme sorunuyla karşılaşıldığı belirtiliyor. Kullanıcılar Instagram hesaplarına erişemediklerini, hikayeleri izlemeyediklerini belirten paylaşımlar yapıyor. Ancak sorunun geçici olduğu tahmin edilmektedir.

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, AKIŞ YENİLENEMEDİ HATASI NEDİR?

İnstagram'da akşam saatlerinden itibaren story ve gönderi içerik paylaşamama, DM atamama gibi birçok problem dünya genelinde yaşanmakta. Twitter ve Google'da en çok araştırılan konular arasında yer alan sıkıntı ile Instagram'dan resmi bir açıklama gelmezken, yaşanan problemin kısa bir süre içerisinde düzelmesi bekleniyor.

INSTAGRAM SORUN ÇÖZÜMÜ!

Instagram'ın genel problemlerinin yanı sıra bazı sıkıntılar telefonunuzdan kaynaklı olabilir.

Bunun için öncelikle güncel Instagram sürümünü kullandığınızdan emin olun.

Android kullanıcısıysanız önbellek temizleyin

Ayarlar kısımından uygulama izinlerinin açık olduğundan emin olun.

Önbellek temizleme işlemini gerçekleştirmeyi bilmiyorsanız telefonunuzu yeniden başlatın.

Depolama alanını kontrol edin. Telefon hafızasında yer olmaması da Instagram'ın doğru çalışmamasına neden olabilir.

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