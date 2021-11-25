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Apple satışlara ne zaman başlayacak? Apple iPhone 11, 12, 13 satışları yeniden başlayacak mı?

TEKNOLOJİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.11.2021
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Apple satışlara ne zaman başlayacak? Apple iPhone 11, 12, 13 satışları yeniden başlayacak mı?

Apple satışlara ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. iPhone satışları hakkında son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. TL'nin değer kaybetmesiyle dolar kuru rekor üstüne rekor kırdı. Dolar kurundaki yükseliş sonrası Apple, iPhone satışlarını durdurdu. Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar satışların yeniden ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte, Apple satışlara ne zaman başlayacak? Apple iPhone 11, 12, 13 satışları yeniden başlayacak mı?

Apple satışlara ne zaman başlayacak? Apple iPhone 11, 12, 13 satışları yeniden başlayacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünyaca ünlü teknoloji devi Apple, Türkiye'deki iPhone satışlarına ilişkin önemli bir karar aldı. Gün içinde yaşanan döviz kuru hareketliliği nedeniyle iPhone satışlarının durdurulduğu iddia edildi. İşte, Apple satışlara ne zaman başlayacak? Apple iPhone 11, 12, 13 satışları yeniden başlayacak mı?

Apple'ın resmi sitesinde satılan iPhone 11'in satışları, bugün akşam saatlerinde birden bire durdu. Daha sonra bu durumun diğer cihazlarda da yaşanmaya başlandığı görüldü.

FİYATLARDA GÜNCELLEME Mİ OLACAK?

Konuyla ilgili Apple'dan resmi bir açıklama gelmezken, satışların durdurulması, sosyal medyada 'fiyatlara güncelleme yapılacağı' yorumlarına neden oldu.

APPLE SATIŞLARA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ürünlerin yeniden ne zaman satışa sunulacağına yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

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