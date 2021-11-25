Apple satışlara ne zaman başlayacak? Apple iPhone 11, 12, 13 satışları yeniden başlayacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünyaca ünlü teknoloji devi Apple, Türkiye'deki iPhone satışlarına ilişkin önemli bir karar aldı. Gün içinde yaşanan döviz kuru hareketliliği nedeniyle iPhone satışlarının durdurulduğu iddia edildi. İşte, Apple satışlara ne zaman başlayacak? Apple iPhone 11, 12, 13 satışları yeniden başlayacak mı?

Apple'ın resmi sitesinde satılan iPhone 11'in satışları, bugün akşam saatlerinde birden bire durdu. Daha sonra bu durumun diğer cihazlarda da yaşanmaya başlandığı görüldü.