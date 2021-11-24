Türkiye’den F-16 hamlesi! Seri üretim için tarih verildi

"Bu uçaklar havaya kalktıklarında birbirlerini görebiliyorlar. Bu kol içi bir veri bağı ama yer istasyonu da eş zamanlı olarak uçakların bütün manevralarını izleyebiliyor. Sadece manevralarını değil, uçakların tanziri silah angajmanlarını da izliyor ve bu angajmanların olumlu veya olumsuz vurdu/vurmadı şeklinde neticelerini de sistem doğrudan otomatik olarak belirliyor. Dolayısıyla bu pod Hava Kuvvetlerimizin pilotlarının eğitimlerinde çok ciddi bir rol üstleniyor. Sadece pilot eğitiminde değil, yeni silahların doktrinlerinin geliştirilmesi konusunda da ciddi bir yardımcı. Havada bütün bunlar olurken uçağa da bir göbek bağıyla bağlı yani uçağın seyrüsefer sistemlerinden de bilgi alabiliyor, kendi üzerinde INS veya GPS olduğu için kendi konum bilgisini de yaratıp bunu da kullanabiliyor. Bu tamamen isteğe bağlı. Aynı zamanda komuta merkezinde bütün bu eğitim, tatbikat izlenirken yapılması, yapılmaması gerekenler ayrılırken bunlar aynı zamanda kaydediliyor ve eğitim sonrasında bir değerlendirme yapma imkanı Hava Kuvvetlerimize sağlanmış oluyor."

Ömer Korkut, bu podlar sayesinde pilotların manevra kabiliyetleri ve angajman yeteneklerinin geliştirilmesinin ve yeni silahların etkin şekilde kullanılmasının sağlanacağını dile getirdi.

FARKLI UÇAKLAR VE YENİ ÜLKELER GÜNDEMDE

Podların farklı uçaklara entegrasyonunun da mümkün olduğunu vurgulayan Korkut, özellikle ihracat konusunda bir ürünün üretildiği ülkenin silahlı kuvvetleri tarafından kullanılmasının önemli bir kriter olduğuna işaret etti.

Korkut, F-16 MEP'in ihracatına yönelik çalışmalara ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

"Bu seri üretim projesi, F-16 MEP'in önünü açan bir proje oldu. Bu sayede yurt dışından var olan ilgi daha da arttı. Kabiliyetleri dünyaca bilinen Türk Hava Kuvvetlerinin kullandığı ürünlerin Türkiye'yi örnek alan dost, müttefik ülkeler tarafından çok ciddi takip edildiğini biliyoruz. Bu proje, ilgiyi ve ürüne merakı artırdı, ihracat potansiyellerini görüşme fırsatı yarattı. Dost ve müttefik ülkelerin bir kısmı F-16'lar gibi farklı menşeli uçakları da kullanıyor. Bu uçaklara entegrasyonu dahil olmak üzere şu anda ismini veremeyeceğim ülkelerle görüşüyoruz. İlerleyen safhalarda gerçekleştiği takdirde duyurusunu yaparız."