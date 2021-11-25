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Instagram çöktü mü son dakika? İnstagram mesaj neden gitmiyor, iletilmiyor? 25 Kasım Instagram DM sorunu...

TEKNOLOJİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.11.2021 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021
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Instagram çöktü mü son dakika? İnstagram mesaj neden gitmiyor, iletilmiyor? 25 Kasım Instagram DM sorunu...

Instagram çöktü mü son dakika? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. En fazla kullanılan uygulamalar arasında yer alan Instagram mesajlarda yaşanan sorunun nedeni merak ediliyor. Diğer yandan kullanıcılar sorunun ne zaman düzeleceğini merak ediyor. İşte, Instagram çöktü mü son dakika? İnstagram mesaj neden gitmiyor, iletilmiyor? 25 Kasım Instagram DM sorunu...

Instagram çöktü mü son dakika? İnstagram mesaj neden gitmiyor, iletilmiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu Instagram çöktü mü sorusuna yanıt arayan kullanıcılar akış yenilenemedi hatası ile karşı karşıya kalıyor. Son 1 saatte yaşanan problem nedeniyle kullanıcılar instagram çöktü mü sorusu merak ediliyor. İşte, Instagram çöktü mü son dakika? İnstagram mesaj neden gitmiyor, iletilmiyor?

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram'da kullanıcılar mesajların iletilmediğine yönelik sorunla karşılaştığını dile getiriyor. Konuyla ilgili açıklama gelmedi. Downdetector'de kullanıcılar sorun bildirmekte. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

INSTAGRAM DM NEDİR?

DM kısaltması Instagram üzerinde son dönemlerde değerlendirilen yaygın terimler içerisinde geliyor. Uzun açıklaması üzerinden anlamına bakıldığı vakit, 'Direkt mesajın kısaltması' şeklinde ifade edilmektedir. Yani instagram üzerinden herhangi bir kişiden doğrudan mesaj alındığı zaman, buna kısaca DM denmektedir.

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