Instagram silme, dondurma geçici olarak nasıl yapılır? Kalıcı olarak Instagram hesap slime, kapatma işlemi!

GEÇİCİ OLARAK KAPATILAN, DONDURULAN INSTAGRAM HESABI NASIL AÇILIR?

İnstagram hesabını dondurma işleminin ardından bunu geri almak isterseniz şu adımları takip etmelisiniz:

Dondurulan İnstagram hesabını geri almak için 1-2 gün beklemeniz gerekir. Bu süreçte giriş yapmaya çalışırsanız "hatalı kullanıcı adı veya şifre" uyarısı alabilirsiniz.

Dolayısıyla işlemden 24 saat sonra tekrar giriş yapmayı denemelisiniz. Tekrar aynı hatayı alırsanız işlemden 48 saat sonra yeniden giriş yapmalısınız.

Hesabınızı kurtarmak için gereken süre işleme göre değişmektedir. Yaptığınız işlem "kalıcı olarak hesap silme" işlemiyse 28 gün, "geçici olarak hesap kapatma" işlemiyse bir hafta içinde hesabınıza giriş yapmanız gerekmektedir.

Telefondan Instagram uygulamasını silersem hesabım silinir mi?



Hayır, silinmez. Üstteki linklerden hesabınızı silmediğiniz sürece; Farklı bir telefon ya da bilgisayar üzerinden kullanıcı adı ve şifrenizi girerek hesabınıza tekrardan giriş yapabilirsiniz.

Instagram hesabımı sildikten ya da kapattıktan sonra arkadaşlarım etkinliklerimi görebilir mi?



Hayır, göremezler. Hesabınızı geçici olarak kapattıktan ya da kalıcı olarak sildikten sonra arkadaşlarınız profilinizi, arkadaşlarınızı, fotoğraflarınızı, videolarınızı, yorumlarınızı, hikayelerinizi ve beğenmelerinizi göremezler.