Instagram silme, dondurma geçici olarak nasıl yapılır? Kalıcı olarak Instagram hesap slime, kapatma işlemi!
Gün içerisinde çok fazla araştırılan sorulardan biri Instagram silme, dondurma geçici olarak nasıl yapılır? Oluyor. Günlük hayatta en sık kullanılan sosyal medya uygulaması Instagram, çeşitli nedenlerden dolayı kişi tarafından geçici ya da kalıcı olarak silinmek istenebiliyor. Sohbet, haber alma, gündemi takip etme, kendi yaptıklarından haberdar etme gibi daha pek çok amaçla kullanılan Instagram’ı telefonundan kaldırmak ve hesabını silmek isteyenler bunu kalıcı ve geçici olarak iki şekilde yapabiliyor. Peki Kalıcı olarak Instagram hesap slime, kapatma işlemi nasıl yapılır? İşte yanıtı…
Instagram silme, dondurma geçici olarak nasıl yapılır? Kalıcı olarak Instagram hesap slime, kapatma işlemi sorgulamaları arama motorları üzerinden çok fazla yapılır oldu. En çok kullanılan ve tüm dünya ülkelerinde popüler olan Instagram uygulaması hem mobil hem de web site üzerinden kullanılabiliyor. Kişisel sebeplerden dolayı uygulamayı hayatından bir süreliğine ya da tamamen çıkarmak isteyen kullanıcılar bunu nasıl yapacaklarını merak ediyor. Instagram'ı geçici ve kalıcı olarak nasıl sileceğinize ilişkin adımları haberimizde bulabilirsiniz.
INSTAGRAM KALICI VE GEÇİCİ OLARAK NASIL SİLİNİR, KAPATILIR?
1. seçenek:
Instagram Kapatma: "Geçici Olarak Kapatma" ya da "Hesap Dondurma" olarak bilinir. İstediğiniz zaman kapattığınız hesabınızı tekrar açabilirsiniz.
2. seçenek:
Instagram Silme: "Kalıcı Hesap Silme" olarak bilinir ve hesabınızı sildikten sonra 1 ay içerisinde hesabınıza girmezseniz hesabınız kalıcı olarak silinir.
INSTAGRAM HESABI KALICI OLARAK NASIL KAPATILIR?
https://www.instagram.com/accounts/remove/request/temporary/
Bunun için yapmanız gereken işlemler şu şekildedir:
Yukarıdaki İnstagram hesap silme linkine tıklayarak işlem sayfasına gidin.
Hesabınıza giriş yaptıktan sonra "Ayarlar" bölümünden hesabı silme nedeninizi belirtin.
Bu aşamada kullanıcı şifrenizi girmeniz gerekecek, giriş yaparken kullandığınız şifreyi ilgili alana girin.
Sayfanın en altında yer alan "İnstagram hesabımı kalıcı olarak sil" butonuna tıklayın.
Bu işlemin ardından hesabınızı silme talebiniz işleme alınacak ve profiliniz yok olacak.
Ancak Instagram hesabınızı bir süre daha bulutta muhafaza edecek. 28 gün içinde hesabınıza yeniden giriş yapmanız halinde hesabınız tekrar aktif olacak.
Bu süre içinde hesaba giriş yapmazsanız kalıcı olarak silme işlemi gerçekleşmiş olacak.
INSTAGRAM HESABI GEÇİCİ OLARAK NASIL KAPATILIR?
https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/
Yukarıda yer alan link yardımıyla tarayıcı üzerinden İnstagram hesabınıza ulaşın.
Ardından profilde yer alan "Profili Düzenle" butonuna tıklayın.
Açılan sayfada en altta bulunan "Hesabımı geçici olarak kapat" butonuna tıklayın.
Bu aşamada hesabı kapatma nedenini seçip şifrenizi girin.
Bu işlem, hesabı geçici olarak kapatmak için kullanılmaktadır.
Bu işlemi uygulamanız halinde hesap bir sonraki girişe kadar kapalı olacaktır. Hesaba yeniden giriş yaptığınızda hesap yeniden açılır ve diğer kullanıcılara görünür hale gelir.
GEÇİCİ OLARAK KAPATILAN, DONDURULAN INSTAGRAM HESABI NASIL AÇILIR?
İnstagram hesabını dondurma işleminin ardından bunu geri almak isterseniz şu adımları takip etmelisiniz:
Dondurulan İnstagram hesabını geri almak için 1-2 gün beklemeniz gerekir. Bu süreçte giriş yapmaya çalışırsanız "hatalı kullanıcı adı veya şifre" uyarısı alabilirsiniz.
Dolayısıyla işlemden 24 saat sonra tekrar giriş yapmayı denemelisiniz. Tekrar aynı hatayı alırsanız işlemden 48 saat sonra yeniden giriş yapmalısınız.
Hesabınızı kurtarmak için gereken süre işleme göre değişmektedir. Yaptığınız işlem "kalıcı olarak hesap silme" işlemiyse 28 gün, "geçici olarak hesap kapatma" işlemiyse bir hafta içinde hesabınıza giriş yapmanız gerekmektedir.
Telefondan Instagram uygulamasını silersem hesabım silinir mi?
Hayır, silinmez. Üstteki linklerden hesabınızı silmediğiniz sürece; Farklı bir telefon ya da bilgisayar üzerinden kullanıcı adı ve şifrenizi girerek hesabınıza tekrardan giriş yapabilirsiniz.
Instagram hesabımı sildikten ya da kapattıktan sonra arkadaşlarım etkinliklerimi görebilir mi?
Hayır, göremezler. Hesabınızı geçici olarak kapattıktan ya da kalıcı olarak sildikten sonra arkadaşlarınız profilinizi, arkadaşlarınızı, fotoğraflarınızı, videolarınızı, yorumlarınızı, hikayelerinizi ve beğenmelerinizi göremezler.
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