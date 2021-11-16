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LoL yeni sezon ne zaman başlayacak? League of Legends yeni dereceli sezon hangi tarihte başlayacak?

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 16.11.2021
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LoL yeni sezon ne zaman başlayacak? League of Legends yeni dereceli sezon hangi tarihte başlayacak?

LoL yeni sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. LoL'ün 11. Dereceli Sezonu 16 Kasım 2021 yerel sunucu saatiyle 00.00'da sona eriyor. Sıralamalar 15 Kasım 2021 yerel sunucu saatiyle 23.45'te son defa güncellenecek. Oyuncular yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte, LoL yeni sezon ne zaman başlayacak? League of Legends yeni dereceli sezon hangi tarihte başlayacak?

LoL yeni sezon ne zaman başlayacak? League of Legends yeni dereceli sezon hangi tarihte başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. League of Legends dereceli sezonu 16 Kasım 2021 yerel sunucu saatiyle 00.00'da sonlanıyor. Yani saat 23.59'da yükleme ekranındaysan (şampiyon seçimi ekranı değil), ödül ilerleyişinde sayılan son oyununu oynuyorsun demektir. İşte, LoL yeni sezon ne zaman başlayacak? League of Legends yeni dereceli sezon hangi tarihte başlayacak?

LEAGUE OF LEGENDS SEZON NE ZAMAN BİTİYOR?

League of Legends dereceli sezonu 16 Kasım 2021 yerel sunucu saatiyle 00.00'da sonlanıyor. Yani saat 23.59'da yükleme ekranındaysan (şampiyon seçimi ekranı değil), ödül ilerleyişinde sayılan son oyununu oynuyorsun demektir.

Ödüller 16 Kasım saat 00.00'daki aşamana göre hesaplanacak. Yani sezon boyunca ulaştığın en yüksek derecen değil, o saatteki derecen (ve yukarıda bahsettiğimiz son oyun) baz alınacak. O saatten önce gerçekleşen erimeler veya küme düşüşleri sayılacak.

Eğer sezonu Altın veya üstünde bitirerek Şanlı Blitzcrank kostümünü kazandıysan ama şampiyona sahip değilsen, ödüller dağıtılırken Blitzcrank de otomatik olarak hesabına eklenecek.

Ustalık ve üstü 15 Kasım saat 23.45'te kilitlenecek. Tırmanış güncellemelerinden önce tamamlanmayan oyunlar sayılmayacak. Sezon sonlandığında dereceli erimesi devre dışı bırakılacak.

LEAGUE OF LEGENDS YENİ SEZON NE ZAMAN?

Oyuncular yeni sezon tarihini merak ediyor. Ancak konu hakkında açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.

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