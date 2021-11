LoL yeni sezon ne zaman başlayacak? League of Legends yeni dereceli sezon hangi tarihte başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. League of Legends dereceli sezonu 16 Kasım 2021 yerel sunucu saatiyle 00.00'da sonlanıyor. Yani saat 23.59'da yükleme ekranındaysan (şampiyon seçimi ekranı değil), ödül ilerleyişinde sayılan son oyununu oynuyorsun demektir. İşte, LoL yeni sezon ne zaman başlayacak? League of Legends yeni dereceli sezon hangi tarihte başlayacak?

LEAGUE OF LEGENDS SEZON NE ZAMAN BİTİYOR?



