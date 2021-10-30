Twitch kara para aklayanlar olayı nedir? Twitch Türkiye'de neler oluyor? Kara para aklama iddiası ortalığı karıştırdı
Twitch kara para aklayanlar olayı, son günlerde sosyal medyada sıklıkla konuşulmaya başlandı. Dünya genelinde 9,2 milyon aktif yayıncının yer aldığı Twitch uygulamasında, küçük yayıncılar üzerinden çalıntı kartlar ile kara para aklandığı iddia edildi. Bu gelişmelerin ardından konu hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Twitch kara para aklayanlar olayı nedir? Twitch Türkiye'de neler oluyor? İşte haberin detayları...
Twitch Türkiye'de neler oluyor? YouTube ve Twitch'te yayın yapan "Jahrein" ön adlı Ahmet Sonuç, geçtiğimiz günlrede Twitch uygulaması hakkında kara para aklama iddiasında bulundu. Bu gelişmelerin ardından sosyal medyada #temiztwitch kampanyası gündem oldu. Oyun yayıncıları tarafından tercih edilen canlı yayın platformu Twitch'te neler olduğu merak edilmeye başlandı. Peki, Twitch kara para aklayanlar olayı nedir? Twitch Türkiye'de neler oluyor? İşte son gelişmeler...
TWITCH KARA PARA AKLAYANLAR OLAYI NEDİR?
Milyonlarca kullanıcısı olan canlı yayın platformu Twitch, Türkiye'deki bazı kullanıcıların "kara para aklama" iddiaları üzerine başlattığı #temiztwitch kampanyasıyla gündeme geldi. Twitch yayıncısı Jahrein, geçtiğimiz günlerde çok az izlenenlerin abartılı miktarlar kazandığını söylerek, Twitch'te kara para aklandığını iddia etti.
İşte olayın özeti;
Twitch yayıncısı Jahrein'in Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi:
"Az önce elime bir derleme belge dizisi ulaştı. Twitch'in sızdırılan datasında Knight Online'cılar 40-50 izlenen KO yayıncılarını bulmuşlar. Çalıntı kartla anonim bit cheer atarak resmen para aklanmış. Günde 2 bin 500 dolara kadar abartı işlemler yapmışlar."
Yayıncı ismi paylaşmadan ortalama 40 izlenen Knight Online yayını yapan bir yayıncının günlük bit gelirlerini paylaşan Jahrein, günde 2.500 dolara kadar abartılı işlemler yapıldığını öne sürerek, "Bunlar buna cesaret ediyorsa daha büyük sahtekarlar neler yapmıştır kim bilir?" dedi.
"TWITCH BANA ULAŞIRSA BİLGİLERİ PAYLAŞIRIM"
Elindeki bilgilerin sızdırılan Twitch datasından geldiğini belirten Jahrein, "Twitch bana ulaşırsa bu bilgileri paylaşırım diyeceğim ama bilgiler zaten onların sızdırılan datasının içinden hahahaha. Şaka gibi olay. Bunlar buna cesaret ediyorsa daha büyük sahtekarlar neler yapmıştır kim bilir" ifadelerini kullandı. Ünlü yayıncı, isimleri göstermeden 5. sütun ortalama 40 izlenen bir KO yayıncısının günlük bit gelirini de paylaştı.
Jahrein, paylaştığı görselde şu ifadeleri kullandı:
"İsimleri göstermeden görseli bırakıyorum 5. sütun ortalama 40 izlenen bir KO yayıncısının günlük bit geliri. Sadece bit! İnanılmaz bir dolandırıcılık söz konusu. Bu kişilerin çoğunun kanalı hala açık. Dosyada bu işi yapanların ses kayıtları bile var. Parayı paylaşamıyorlar."
JAHREİN'DEN SKANDAL AÇIKLAMA
Genellikle sohbet ve oyun alanında içerik üreterek YouTube ve Twitch'te yayın yapan "Jahrein" ön adlı Ahmet Sonuç, geçtiğimiz aylarda skandal bir açıklamaya imza atmıştı. Bir yayınında işgalci İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmüne ilişkin görüşlerini belirten Sonuç, "Kudüs bizi ilgilendirmez, Arapların sorunu" dedi ve "İsrail kalp bu arada" ifadelerini kullanmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İzmir depremi ne zaman, kaç şiddetinde oldu? İzmir Seferihisar depreminde kaç kişi hayatını kaybetti?
- 30 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı nereden izlenir?
- Twitch kara para aklayanlar olayı nedir? Twitch Türkiye'de neler oluyor? Kara para aklama iddiası ortalığı karıştırdı
- 30 Ekim saatler geri alınacak mı? 2021'de kış saati uygulamasına geçilecek mi? Bu yıl saatler geri alınıyor mu?
- 1 Kasım okullar tatil mi? 2021 Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? Okullarda ilk ara tatil ne zaman?
- Milli Piyango 29 Ekim 2021 sonuçları sorgulama: MPİ 29 Ekim özel çekiliş sonuçları kazandıran numaralar tam liste
- FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Kasım ayı faiz kararı ayın kaçında açıklanır?
- Instagram çöktü mü 30 Ekim? Instagram hareketler neden yüklenmiyor? Ne zaman düzelir?
- Son dakika açıklandı mı? EYT için 5 formül sistemi masada! Kısmi emeklilik, sigorta, prim tamamlama,
- Squid Game 2. sezon ne zaman? Netflix Squid Game yeni sezon fragmanı geldi mi?
- 18 Ocak 1871'de Alman soyluları hangi şehirde toplanıp Alman İmparatorluğu'nun kuruluşunu ilan etmişlerdir?
- 1978'de kimin naaşı tabutuyla birlikte mezardan çıkarılıp çalınmış, fidye istenen eşi, eşinin bunu saçma bulacağını söyleyerek hiçbir şey ödememiş, sonrasında hırsızlar yakalanmıştır?