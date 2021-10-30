Twitch kara para aklayanlar olayı nedir? Twitch Türkiye’de neler oluyor? Kara para aklama iddiası ortalığı karıştırdı

Twitch Türkiye'de neler oluyor? YouTube ve Twitch'te yayın yapan "Jahrein" ön adlı Ahmet Sonuç, geçtiğimiz günlrede Twitch uygulaması hakkında kara para aklama iddiasında bulundu. Bu gelişmelerin ardından sosyal medyada #temiztwitch kampanyası gündem oldu. Oyun yayıncıları tarafından tercih edilen canlı yayın platformu Twitch'te neler olduğu merak edilmeye başlandı. Peki, Twitch kara para aklayanlar olayı nedir? Twitch Türkiye'de neler oluyor? İşte son gelişmeler...

TWITCH KARA PARA AKLAYANLAR OLAYI NEDİR?

Milyonlarca kullanıcısı olan canlı yayın platformu Twitch, Türkiye'deki bazı kullanıcıların "kara para aklama" iddiaları üzerine başlattığı #temiztwitch kampanyasıyla gündeme geldi. Twitch yayıncısı Jahrein, geçtiğimiz günlerde çok az izlenenlerin abartılı miktarlar kazandığını söylerek, Twitch'te kara para aklandığını iddia etti.

İşte olayın özeti;