Instagram çöktü mü 30 Ekim? Instagram hareketler neden yüklenmiyor? Ne zaman düzelir?
Instagram çöktü mü 30 Ekim? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Son 24 saat içinde İnstagram uygulamasında en sık yaşanan sorunlardan biri sunucu bağlantı kopması olarak dikkat çekiyor. Bu sorunun yaşanması ile birlikte kullanıcıların hareket yenilenmiyor problemi meydana geliyor. İşte, Instagram çöktü mü 30 Ekim? Instagram hareketler neden yüklenmiyor? Ne zaman düzelir?
Instagram çöktü mü 30 Ekim? Instagram hareketler neden yüklenmiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Instagram, bundan sonra çöktüğünde, artık kullanıcılarına ilk haber verenin kendi olması için kolları sıvadı. "Instagram çöktü mü?" sorusunun cevabını birinci elden vermek için harekete geçen Instagram, bunun için geliştirdiği yeni özelliklerini test etmeye başlıyor.
INSTAGRAM HAREKETLER NEDEN YÜKLENMİYOR?
Instagram kullanıcıları son saatlerde hareketlerin güncellenmediği yönündeki araştırmalarını sıklaştırdı. Ancak sorun hakkında henüz açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği takdirde haberimize eklenecektir.
INSTAGRAM SORUN ÇÖZÜMÜ
Instagram'ın genel problemlerinin yanı sıra bazı sıkıntılar telefonunuzdan kaynaklı olabilir.
Bunun için öncelikle güncel Instagram sürümünü kullandığınızdan emin olun.
Android kullanıcısıysanız önbellek temizleyin
Ayarlar kısımından uygulama izinlerinin açık olduğundan emin olun.
Önbellek temizleme işlemini gerçekleştirmeyi bilmiyorsanız telefonunuzu yeniden başlatın.
Depolama alanını kontrol edin. Telefon hafızasında yer olmaması da Instagram'ın doğru çalışmamasına neden olabilir.
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