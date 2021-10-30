Instagram çöktü mü 30 Ekim? Instagram hareketler neden yüklenmiyor? Ne zaman düzelir?

Instagram çöktü mü 30 Ekim? Instagram hareketler neden yüklenmiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Instagram, bundan sonra çöktüğünde, artık kullanıcılarına ilk haber verenin kendi olması için kolları sıvadı. "Instagram çöktü mü?" sorusunun cevabını birinci elden vermek için harekete geçen Instagram, bunun için geliştirdiği yeni özelliklerini test etmeye başlıyor.

INSTAGRAM HAREKETLER NEDEN YÜKLENMİYOR?

Instagram kullanıcıları son saatlerde hareketlerin güncellenmediği yönündeki araştırmalarını sıklaştırdı. Ancak sorun hakkında henüz açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği takdirde haberimize eklenecektir.