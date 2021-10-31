Twitch bit listesinde kimler var? Twitch bit olayı nedir? Twitch’te dolandırıcılık iddiaları!

TWİTCH BİT FYATI NE KADAR?

Twitch üzerinde satın almış olduğunuz 100 bit resmi internet sitelerinden alınan bilgilere göre 12 TL'dir. Farklı ödeme şekilleri ile alınan bitlerin haliyle miktarlarına göre fiyatları da değişiklik göstermektedir.

Yayıncılara bağışlanan bu bitlerin en az alımı ise 100 bittir. Ancak Twitch üzerinde en az 1 bit bağış yapabilirsiniz. Twitch 100 bit ne kadar sorusuna yanıt verdiğimize göre gelin isterseniz bir de diğer bit fiyatlarına ve miktarlarına bakalım. Zira toplu alım yaptıkça fiyat düşecektir.

100 bit: 12 TL

500 bit: 58 TL

1,500 bit: 165 TL

5,000 bit: 533 TL

10,000 bit: 1043 TL

25,000 bit: 2550 TL