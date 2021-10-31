Twitch bit listesinde kimler var? Twitch bit olayı nedir? Twitch’te dolandırıcılık iddiaları!
Twitch bit listesinde kimler var? Twitch bit olayı nedir? Oyun yayıncılığı platformlarının başını çeken Amazon girişimi Twitch’in Türkiye ayağında son günlerde çalkantılı günler yaşanıyor. Sosyal medyada yer alan iddialara göre, birçok yayıncının çalıntı kredi kartlarıyla alınan bitlerdeki kazanca ortak olduğu düşünülüyor. Bu iddiaların ardından Twitch bit olayı nedir? Twitch bit listesinde kimler var sorusuna yanıt aranıyor.
Twitch bit olayı nedir? Twitch bit listesinde kimler var? Ünlü yayıncılık platformu Twitch'te yeni skandallar gündemi sarsıyor. Birçok yayıncının adının karıştığı skandala göre; platformda çalıntı kredi kartlarıyla 'bit' alımı yapıldığı ve bunlarla yayıncılara kazanç sağlandığı öne sürülüyor. Twitch'i karıştıran iddiaların ardından birçok yayıncı konuya tepki göstermişti.
TWİTCH BİT OLAYI NEDİR?
Paylaşılan bilgilere göre bir grup insan, çeşitli Twitch yayıncıları ile iletişime geçerek çalıntı kredi kartları veya çeşitli sistemler üzerinden yapay reklam gösterimi sağlayabileceklerini ve yüksek miktarlarda gelir sağlayabileceklerini vaat ediyor.
İddialara göre anlaşmayı kabul eden yayıncılara anonim olarak yüksek miktarlarda bit bağışı yapılıyor ve ay sonunda bu kazanç anlaşılan oranlarda bölüşülüyor ve böylece para Twitch üzerinden yasadışı bir gelir elde edilmiş oluyor.
TWİTCH BİT LİSTESİNDE KİMLER VAR?
frmtr isimli platform üzerindeki konuda tecoNe, brasco, farewell, Logicman, Revanche, Japone, Brasco, Lahza, The Cady, bacyx, lurzy ve daha birçok isimin adı bu olay ile beraber anıldı.
TWİTCH BİT FYATI NE KADAR?
Twitch üzerinde satın almış olduğunuz 100 bit resmi internet sitelerinden alınan bilgilere göre 12 TL'dir. Farklı ödeme şekilleri ile alınan bitlerin haliyle miktarlarına göre fiyatları da değişiklik göstermektedir.
Yayıncılara bağışlanan bu bitlerin en az alımı ise 100 bittir. Ancak Twitch üzerinde en az 1 bit bağış yapabilirsiniz. Twitch 100 bit ne kadar sorusuna yanıt verdiğimize göre gelin isterseniz bir de diğer bit fiyatlarına ve miktarlarına bakalım. Zira toplu alım yaptıkça fiyat düşecektir.
100 bit: 12 TL
500 bit: 58 TL
1,500 bit: 165 TL
5,000 bit: 533 TL
10,000 bit: 1043 TL
25,000 bit: 2550 TL
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- Twitch bit listesinde kimler var? Twitch bit olayı nedir? Twitch’te dolandırıcılık iddiaları!
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