Bu tarihlere dikkat! iPhone 6, 6s, WhatsApp desteği ne zaman bitiyor? Hangi telefonlarda WhatsApp çalışmayacak?

iPhone 6, 6s, WhatsApp desteği ne zaman bitiyor? Hangi telefonlarda WhatsApp çalışmayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 1 Kasım'dan itibaren bazı Android ve iOS modellerine desteğini sonlandırıyor. Kullanıcılar uygulamanın hangi telefonlarda sona ereceği merak ediliyor. İşte, iPhone 6, 6s, WhatsApp desteği ne zaman bitiyor? Hangi telefonlarda WhatsApp çalışmayacak?

IPHONE 6 WHATSAPP DESTEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

WhatsApp, 1 Kasım itibariyle Android 4.0.3 ve altı versiyonlara sahip telefonlar ile iOS 9 ve altındaki telefonlara desteğini çekiyor.

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iPhone 6S,

iPhone 6S Plus