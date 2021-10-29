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Haberler Teknoloji Haberleri Bu tarihlere dikkat! iPhone 6, 6s, WhatsApp desteği ne zaman bitiyor? Hangi telefonlarda WhatsApp çalışmayacak?

Bu tarihlere dikkat! iPhone 6, 6s, WhatsApp desteği ne zaman bitiyor? Hangi telefonlarda WhatsApp çalışmayacak?

TEKNOLOJİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.10.2021
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Bu tarihlere dikkat! iPhone 6, 6s, WhatsApp desteği ne zaman bitiyor? Hangi telefonlarda WhatsApp çalışmayacak?

iPhone 6, 6s, WhatsApp desteği ne zaman bitiyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dünyaca ünlü sohbet uygulaması WhatsApp ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Günün hakkında en çok araştırma yapılan konusuna ilişkin en çok iPhone 6 ve iPhone 6s WhatsApp desteği bitiyor mu sorularının cevapları aranıyor. İşte, iPhone 6, 6s, WhatsApp desteği ne zaman bitiyor? Hangi telefonlarda WhatsApp çalışmayacak?

iPhone 6, 6s, WhatsApp desteği ne zaman bitiyor? Hangi telefonlarda WhatsApp çalışmayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 1 Kasım'dan itibaren bazı Android ve iOS modellerine desteğini sonlandırıyor. Kullanıcılar uygulamanın hangi telefonlarda sona ereceği merak ediliyor. İşte, iPhone 6, 6s, WhatsApp desteği ne zaman bitiyor? Hangi telefonlarda WhatsApp çalışmayacak?

IPHONE 6 WHATSAPP DESTEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

WhatsApp, 1 Kasım itibariyle Android 4.0.3 ve altı versiyonlara sahip telefonlar ile iOS 9 ve altındaki telefonlara desteğini çekiyor.

APPLE

iPhone SE,

iPhone 6S,

iPhone 6S Plus

SAMSUNG

Samsung Galaxy Trend Lite

Galaxy Trend II

Galaxy SII

Galaxy S3 mini

Galaxy Xcover 2

Galaxy Core

Galaxy Ace 2

LG

Lucid 2;

Optimus F7;

Optimus F5;

Optimus L3 II Dual;

Optimus F5;

Optimus L5;

Best L5 2

Optimus L5 Dual;

Optimus L3 II;

Optimus L7;

Optimus L7 II Dual;

Optimus L7 II;

Optimus F6 Enact;

Optimus L4 II Dual;

Optimus F3;

ZTE

Grand S Flex;

V956;

Grand X Quad V987;

Large Memo.

Huawei

Ascend G740;

Ascend Mate;

Ascend D Quad XL;

Ascend D1 Quad XL;

Ascend P1 S;

Ascend D2.

SONY

SonySony Xperia Miro

Sony Xperia Neo L

Xperia Arc S.

Optimus L4 II;

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