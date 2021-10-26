Dijital İletişim Tırı Gümüşhane’de

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital İletişim Tırı 3 günlüğüne Gümüşhane'ye geldi.

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı İsmail Akçay'la birlikte 15 Temmuz Zafer Meydanına konuşlanan tırı ziyaret ederek İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Yahya Tekin refakatinde incelemelerde bulunan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, tırın 3 gün boyunca 11.00-18.00 saatleri arasında hizmet vereceğini söyledi.

Tırın eğitim çağındaki çocuklar ve bütün vatandaşların ziyaretine açık olduğunu kaydeden Vali Taşbilek, tır içerisindeki harekete duyarlı ekran, 3 boyutlu sanal kutu, yeşil perde ve sihirli aynayı GTSO Başkanı Akçay'la birlikte deneyimledi.

Türkiye'nin milli gururu İnsansız Hava Aracı (İHA) ile uçuş deneyimi de yapan Vali Taşbilek, tırın 29 Ekim Cuma gününe kadar vatandaşların ziyaretine açık olacağını sözlerine ekledi.

Türkiye'nin milli, tarihi, turistik, kültürel, bilimsel zenginlikleri ile vizyon projelerinin yeni iletişim ve gösterim teknikleri kullanılarak sunulduğu Dijital İletişim Tırının Türkiye'nin gelecek vizyonuna katkıda bulunmak amacıyla yola çıktığını kaydeden İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Yahya Tekin ise Dijital İletişim Tırının bölge müdürlüğüne bağlı Erzincan ve Gümüşhane illerinin de dahil olduğu 52 ilde ziyarete açılacağını söyledi.

Tekin, iç hacmi 40 metrekare olan ve yüksek teknolojiyle donatılan dijital tırda, "sihirli ayna", "3 boyutlu sanal kutu" ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün holografik görüntüsünün vatandaşların beğenisine sunulduğunu dile getirdi.