SSB Başkanı İsmail Demir: Savunma sanayinde Türkiye artık başka bir boyuta geldi

İstiklal Marşı'nın yazılışının 100. yılı olduğunu hatırlatan Demir, 'Akif' filmi adı altında bir film yapıldığını ve filmin galasını seyrettiğini belirterek, "O tür filmleri seyretmenizi isterim. Film şöyle bir sahne ile başlıyor; 'Beyazıt kulesi' ve üzerinde İngiliz bayrağı, etrafında nöbet tutan İngiliz askerleri. Bizler hayatımız boyunca böyle bir manzarayı görmedik ve aklımızın ucundan bile geçirmedik. Düşünün İngiliz bayrağı ve İngiliz askerleri sokaklarımızda dolaşıyor. Bu ülke bunları yaşadı. İstanbul bir yıl değil, 4 yıl işgal altında yaşadı. Şimdi şöyle bir şey konuşulunca biraz makaraya alınır oldu. 'Dış güçler' denildiğinde, 'ya her şeyi dış güçlere bağlıyorsunuz.' Bu ülkenin iyiliğini isteyen çok az ülke var veya yok. O halde güçlü olmak zorundayız. Tabii ki iyi komşuluk ilişkilerimiz olacak, tabii ki barışçıl olacağız, tabii ki kavga ve savaş ilk hedefimiz olmayacak. Ama inanın siz hazır olmazsanız, bu bir gün kapınıza gelebilir, eğer o gün hazır değilseniz işiniz çok zor. Bugünkü çaba işte o güne hazır olmaktır ve savunma teknolojilerine yapılacak her çaba, o güne hazır olmaktır ve bağımsız olarak hazır olmanın bir parçasıdır. Sadece bu alanda yapılan çalışmalar savunma anlamında kalmayacak, bugün tıpta, enerjide, bilişimde, ulaşımda, tarımda ve bir dizi alanda faydalı ürünler ve teknolojiler çıkacak. O halde bu aslında Türkiye için bir huruç harekatıdır. Bu ciddiyetle, bu mantıkla yapmak çok çok önemlidir. Bu konu tüm siyasi yaklaşımların ve ideolojilerin üstündedir. Türkiye için hayati bir mevzudur, hangi parti olursa olsun bundan vazgeçemez. Bu Türkiye'nin hayatiyet meselesidir, bu konuda herkes el ele, omuz omuzadır" diye konuştu.