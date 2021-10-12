Son dakika: Facebook çöktü mü? 12 Ekim Facebook ve Instagram neden açılmıyor?

Facebook ve Instagram çöktü mü? ABD'li Facebook şirketine ait uygulamalarla ilgili son dakika açıklamaları yapılıyor. Canlı arıza durum bildirisi yapan Downdedector tarafından yapılan açıklamada, Facebook ve Instagram'da kısa süreli erişim sorunu yaşandı. Erişim sorununun genellikler internet sitesi, uygulama ve sunucu bağlantısından kaynaklandığı açıklandı. Peki, Facebook çöktü mü? 12 Ekim Facebook ve Instagram neden açılmıyor? İşte haberin detayları...

12 EKİM FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Facebook'ta bugün saat 14.00 - 15.30 saatleri arasında kısa süreli bir erişim sorunu yaşandı. Kullanıcılar ara ara uygulamaya girişte sorun yaşıyor. Ancak Facebook tarafından erişim sorununun neden kaynaklandığı konusunda henüz bir açıklama gelmedi.

12 EKİM INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Facebook'a bağlı olan Instagram uygulamasında da eş zamanlı erişim sorunu yaşandı. İki uygulamadaki erişim sorununun aynı nedenden kaynaklandığı düşünülse de, Instagram erişim sorunu için de henüz bir açıklama yapılmadı.