Son dakika: Facebook çöktü mü? 12 Ekim Facebook ve Instagram neden açılmıyor?
Son dakika... Facebook ve Instagram çöktü mü? Geçtiğimiz hafta Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerinde Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim problemi yaşanmıştı. ABD merkezli Facebook şirketine ait uygulamalarda bugün yine bir erişim sıkıntısı yaşanmaya başladı. Canlı arıza bildiri haritası üzerinde, Türkiye'nin birkaç ilinde yaşanan sorun küresel olarak dünya genelinde etkili oluyor. Peki, Facebook çöktü mü? 12 Ekim Facebook ve Instagram neden açılmıyor? İşte son gelişmeler...
Facebook ve Instagram çöktü mü? ABD'li Facebook şirketine ait uygulamalarla ilgili son dakika açıklamaları yapılıyor. Canlı arıza durum bildirisi yapan Downdedector tarafından yapılan açıklamada, Facebook ve Instagram'da kısa süreli erişim sorunu yaşandı. Erişim sorununun genellikler internet sitesi, uygulama ve sunucu bağlantısından kaynaklandığı açıklandı. Peki, Facebook çöktü mü? 12 Ekim Facebook ve Instagram neden açılmıyor? İşte haberin detayları...
12 EKİM FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?
Facebook'ta bugün saat 14.00 - 15.30 saatleri arasında kısa süreli bir erişim sorunu yaşandı. Kullanıcılar ara ara uygulamaya girişte sorun yaşıyor. Ancak Facebook tarafından erişim sorununun neden kaynaklandığı konusunda henüz bir açıklama gelmedi.
12 EKİM INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
Facebook'a bağlı olan Instagram uygulamasında da eş zamanlı erişim sorunu yaşandı. İki uygulamadaki erişim sorununun aynı nedenden kaynaklandığı düşünülse de, Instagram erişim sorunu için de henüz bir açıklama yapılmadı.
BİR HAFTADA 2. KEZ ERİŞİM SIKINTISI YAŞANDI
ABD merkezli Facebook şirketine ait Instagram ve WhatsApp uygulaması dahil Facebook uygulamasında geçtiğimiz hafta yaklaşık 3 saat süren erişim sıkıntısının ardından 8 Ekim tarihinde de akış yenileme sorunu yaşandı
Bazı kullanıcılar diğer sosyal ağlar üzerinden yaptıkları yorumlarda Instagram ve diğer Facebook ürünlerine giriş yapamadıklarını, 'durduruldu' hatası ile karşılaştıklarını ifade etmişti.
FACEBOOK, TWİTTER ÜZERİNDEN ÖZÜR DİLEDİ
Konuya ilişkin açıklama yapan Facebook, kesintinin farkında olduklarını, bir an önce işleri normale döndürmek için çalıştıklarını bildirdi:
"Bazı kişilerin uygulamalarımıza ve ürünlerimize erişmekte sorun yaşadığının farkındayız. İşleri olabildiğince çabuk normale döndürmek için çalışıyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz."
Sosyal medya platformları Instagram, Facebook ile anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta geçtiğimiz günlerde 6 saatlik erişim sorunu yaşanmıştı. Sorunun neden kaynaklandığına ilişkin bilgi bulunmazken birçok Twitter kullanıcı Facebook, Instagram ve WhatsApp'a giremediğini ifade etmişti.
Söz konusu soruna ilişkin her üç sosyal medya platformunu da çatısında barındıran Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesini kullanmıştı.
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