Son dakika: 5.5 milyon yabancı parmak izi kayıtta! Türkiye bunu yapabilen 7. ülke

Milliyet'in haberine göre MÜSİAD Ankara tarafından düzenlenen 3'üncü Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'nde İçişleri Bakanlığı tarafından Teknolojik Entegre Sınır Yönetimi ve Gözetleme Sistemleri oturumu düzenlendi. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Daire Başkanı Veysel Dağlar, Türkiye'deki yabancıların durumuyla ilgili şu sunumda bulundu:

"Milli biyometrik parmak izi sisteminin sınır kapılarında ve yabancılara dair iş ve işlemleri nasıl yaptığımızı ve yerli millileştirme çalışmasını kısaca anlatmak istiyorum. 2011 yılı itibariyle yoğun bir göç dalgasıyla karşı karşıyayız ve 11 Nisan 2013 tarihi itibariyle de Göç İdaremiz kurulmuş oldu ve Türkiye'ye gelen yabancıların giriş çıkışları ve sınır dışı edilmeleri, burada statü almaları gibi belli başlı konularda iş ve işlemlerini yürütmektedir. Bu yıl 30 Eylül itibariyle 109 bin sınırımızda yakalanan düzensiz göçmen var. Bunların geri gönderilmeleriyle ilgili çalışmalar devam etmekte. ülkemizde 2021 yılı içerisinde yaklaşık 5 milyon civarında da yabancı bulunmaktadır."