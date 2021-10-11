Son dakika: 5.5 milyon yabancı parmak izi kayıtta! Türkiye bunu yapabilen 7. ülke
Son dakika haberine göre Türkiye, kendi biyometrik veri algoritmasını geliştiren yedinci ülke oldu. Göç İdaresi, kayıt altına aldığı 5.5 milyon yabancı arasından parmak izi sorgusunu 2.5 saniyede yapabiliyor.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Milli ve Yerli Parmak İzi Tanıma Sistemi çerçevesinde düzensiz göçmenler dahil Türkiye'ye girmiş olan yaklaşık 5.5 milyon yabancının biyometrik parmak izi kaydını aldı. Milli Biyometrik Veri Parmak İzi Sistemi, GöçNet Sistemi ile entegre ve 1:N sorgu mantığıyla veri tabanında bulunan yaklaşık 5.5 milyon yabancıya ait parmak izi kaydı arasından 2.5 saniye gibi kısa bir sürede sorgu yapabiliyor.
Milliyet'in haberine göre MÜSİAD Ankara tarafından düzenlenen 3'üncü Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'nde İçişleri Bakanlığı tarafından Teknolojik Entegre Sınır Yönetimi ve Gözetleme Sistemleri oturumu düzenlendi. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Daire Başkanı Veysel Dağlar, Türkiye'deki yabancıların durumuyla ilgili şu sunumda bulundu:
"Milli biyometrik parmak izi sisteminin sınır kapılarında ve yabancılara dair iş ve işlemleri nasıl yaptığımızı ve yerli millileştirme çalışmasını kısaca anlatmak istiyorum. 2011 yılı itibariyle yoğun bir göç dalgasıyla karşı karşıyayız ve 11 Nisan 2013 tarihi itibariyle de Göç İdaremiz kurulmuş oldu ve Türkiye'ye gelen yabancıların giriş çıkışları ve sınır dışı edilmeleri, burada statü almaları gibi belli başlı konularda iş ve işlemlerini yürütmektedir. Bu yıl 30 Eylül itibariyle 109 bin sınırımızda yakalanan düzensiz göçmen var. Bunların geri gönderilmeleriyle ilgili çalışmalar devam etmekte. ülkemizde 2021 yılı içerisinde yaklaşık 5 milyon civarında da yabancı bulunmaktadır."
BİYOMETRİK KAYIT
Hem il müdürlükleri hem de sınır kapılarında, belli bir statü ve izinle yaşayamayan düzensiz göçmen olarak yakalanan tüm yabancılar biyometrik parmak izinin kayıt altına alındığını belirten Dağlar şöyle devam etti: "Bu da yaklaşık 5.5 milyon civarında bir kayda tekabül etmektedir. Biz daha önce yabancı bir parmak izi algoritması kullanırken 26 Mart 2021 itibariyle yerli milli bir parmak izi sistemine geçmiş olduk. Bu sisteme geçerken Biyoteksan yerli firmamızla biz 26 Mart itibariyle yerli algoritmaları kullanmaktayız. Göç İdaresi'nde bunu kullanmaya başladık. Milli biyometrik parmak izi sistemimiz yaklaşık 5.5 milyon yabancının parmak izi kaydını (1:N) sorgulamayla yaklaşık 2.5 saniye gibi kısa bir sürede tamamlamakta ve cevap vermektedir. Bu da özellikle sınır kapılarında kullanım açısından gayet optimizasyonlu bir sistemdir. Yabancılardan aldığımız 4 parmak izi ile yine en son uygulamada bizim kendi göç sistemimize de entegrasyonunu tamamlamamızla beraber tüm demografik bilgilerine, fotoğraflarına, bizde daha önce var olan bilgilerine, kayıtlarına hızlıca ulaşabilmekteyiz. Milli biyometrik veri sistemi üzerinden diğer kurumlarla koordinasyonumuz devam ediyor. Özellikle emniyet ve jandarmadan web servisler aracılığıyla bu sisteme düzensiz göç ortak veri tabanından ilişkilendirerek sınırdan kaçak yollarla giren, sınır dışı edilmesi gereken tüm yabancılara ait sistemleri, tüm kolluk kuvvetlerimiz ile entegre bir şekilde yönetmeye devam etmekteyiz. Aynı zamanda yerli ve milli algoritmaya sahip parmak izi sistemimizin 7/24 takip etmekte, raporlama turlarıyla da bunu görmekte, ilgili kurumlarla da bu bilgileri paylaşmaktayız."
'610 BİN SORGULAMA'
Eldeki veriler üzerinden bu zamana kadar 610 bin civarında parmak izi sorgulaması yapıldığını belirten Dağlar, daha önce yapılmamış 126 bin yeni kayıt oluşturduklarını kaydetti. Milli Biyometrik Veri Entegrasyonu Sistemi'nin Emniyet Genel Müdürlüğü (APFİS), Jandarma Genel Komutanlığı (OPTES) sistemleriyle yapılan entegrasyonlar sayesinde karşılıklı olarak veri paylaştığını belirten Dağlar, "Sınırımıza hem kitlesel göçler mütekabilinde biz on-line ya da off-line olarak mobil araçlarımızla sınır dışı, sınırdan giren kitlesel göçlerde de kayıt işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilmekteyiz. Özellikle el terminallerimizle de son dönemde hem Afganlar olsun, Suriye'den gelen yabancıları kendi sınırlarında yine parmak izi sistemimize entegre bir şekilde görebilmekteyiz" dedi.
Dışişleri Bakanlığı'nda yürütülen bir çalışmaya da değinen Dağlar, "Bize vize ile gelen yabancıların yurtdışından alınan parmak izlerini de kendi sistemimize entegre ederek bu kısımda da daha yabancı ülkemize gelmeden sınırımıza giriş yapmadan biz o bilgilerle girdiği andaki bilgileri kıyaslama şansına sahip olacağız. Bu da sınır güvenliğimiz açısından önem arzediyor" açıklamasında bulundu.
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