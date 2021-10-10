Türk bilim insanlarından yeri üretim: Esnek güneş hücresi üretildi

Serincan, projeyle ilgili son olarak "Çok önemli bir buluş oldu. Çünkü maliyet etkin olarak bu malzemelerin üretilmesi, yaygınlaşması adına çok çok önemli. Bunun patent başvurusu yapıldı. Bu alanda da uluslararası bir fuarda altın madalya ödülü aldık. Hem Eskişehir Teknik Üniversitesi adına hem de ülkemiz için çok büyük bir atılım olduğunu ve katkı sağladığını düşünüyoruz." dedi.