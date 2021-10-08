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Haberler Teknoloji Haberleri Son dakika: Instagram çöktü mü? Instagram ana sayfası neden yenilenmiyor? Kullanıcılar Instagram'a erişim sağlayamıyor

Son dakika: Instagram çöktü mü? Instagram ana sayfası neden yenilenmiyor? Kullanıcılar Instagram'a erişim sağlayamıyor

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 08.10.2021 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021
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Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından ve en popüler sosyal medya platformları arasında yer alan Instagram'a bir kez daha erişim sorunu yaşandı. Kısa süreli yaşanan sorunda profillerine giren kullanıcılar ana sayfalarını yenileyemezken konuya ilişkin Instagram ve Facebook'tan resmi açıklama geldi. Instagram çöktü mü? Instagram ana sayfa neden yenilenmedi? İşte detaylar...

Dünya üzerinde en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Instagram'a 21.55'ten itibaren erişim sağlanamıyor.

İLK AÇIKLAMALAR GELDİ

Instagram'dan sorunla ilgili yapılan açıklamada "Bazı kişilerin şu anda Instagram'ı kullanırken bazı sorunlar yaşıyor olabileceğini biliyoruz. Çok üzgünüz ve düzeltmek için mümkün olduğunca çabuk çalışıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

FACEBOOK'TAN DA AÇIKLAMA VAR

Instagram ile aynı çatı altında faaliyet gösteren Facebook'tan da problemle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada "Bazı kişilerin uygulamalarımıza ve ürünlerimize erişmekte sorun yaşadığının farkındayız. İşleri olabildiğince çabuk normale döndürmek için çalışıyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" denildi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde de WhatsApp, Facebook ve Instagram'a erişim sorunu yaşanırken, 7 saat boyunca siteler erişim sağlanamamıştı.

INSTAGRAM: BİZİMLE KALIN

Instagram tarafından yapılan açıklamada "Instagram ve arkadaşları biraz zor zamanlar geçiriyor ve bunları kullanırken sorun yaşıyor olabilirsiniz. Bizimle kalın." ifadeleri kullanılmıştı.

INSTAGRAM AKIŞ YENİLENEMEDİ HATASI NEDEN OLUR?

Instagram Akış Yenilemedi hatası genellikle internet bağlantınız ile ilgili bir problemden kaynaklanan sorundur. Facebook'un alt yapı çalışmalarından dolayı ara sıra Instagram Akış Yenilemedi hatası ile karşılaşabilirsiniz. Son zamanlarda görülen çökme olayları. Instagram'a erişim sorunu olduğunda da Instagram Akış Yenilemedi hatasını görebilirsiniz.

INSTAGRAM SORUN ÇÖZÜMÜ

Instagram'ın genel problemlerinin yanı sıra bazı sıkıntılar telefonunuzdan kaynaklı olabilir.

Bunun için öncelikle güncel Instagram sürümünü kullandığınızdan emin olun.

Android kullanıcısıysanız önbellek temizleyin

Ayarlar kısımından uygulama izinlerinin açık olduğundan emin olun.

Önbellek temizleme işlemini gerçekleştirmeyi bilmiyorsanız telefonunuzu yeniden başlatın.

Depolama alanını kontrol edin. Telefon hafızasında yer olmaması da Instagram'ın doğru çalışmamasına neden olabilir.

7 SAAT SÜRMÜŞTÜ

ABD'li Mark Zuckerberg'in CEO'su olduğu WhatsApp, Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanmıştı. Yaklaşık 7 saat süren sorun dünya basınında gündem olmuştu. Şirketin alan adı sunucularını etkileyen bir değişiklik yapmasından kaynaklandığı iddia edilmişti.

Whatsapp Instagram ve Facebook çöktü mü?

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