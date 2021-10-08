Son dakika: Instagram çöktü mü? Instagram ana sayfası neden yenilenmiyor? Kullanıcılar Instagram'a erişim sağlayamıyor

İLK AÇIKLAMALAR GELDİ

Instagram'dan sorunla ilgili yapılan açıklamada "Bazı kişilerin şu anda Instagram'ı kullanırken bazı sorunlar yaşıyor olabileceğini biliyoruz. Çok üzgünüz ve düzeltmek için mümkün olduğunca çabuk çalışıyoruz" ifadeleri kullanıldı.