Hollanda'dan Türk SİHA'ları için dikkat çeken yorum! "Giderek..."

SİHA'LAR, KARABAĞ'DA ÇATIŞMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Haberde, Baykar şirketi tarafından üretilen, "pahalı olmayan ve etkili" silahlı insansız hava araçlarının Karabağ'daki çatışma bölgelerinde tankları, zırhlı araçları, mühimmat depolarını ve hava savunma sistemlerini vurarak çatışmanın seyrini değiştirdiği vurgulandı.

SİHA'ların Suriye, Libya ve Karabağ'da kullanılarak başarılı olduğu ifade edilen haberde, bu araçların giderek daha fazla ülkeden talep gördüğü bildirildi.

"ABD, İSRAİL, ÇİN...,

Türkiye'nin kısa sürede ABD, İsrail ve Çin gibi önde gelen SİHA üreticilerinin arasında yer aldığı kaydedilen haberde, Orta Asya ve Orta Doğu ülkelerinin yanı sıra Ukrayna, Polonya gibi ülkelerin de Türkiye'den SİHA aldığı, sıradaki ülkenin Litvanya olduğu belirtildi.