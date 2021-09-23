Coşkun Çetin pandemide online çalışan gençlere destek verdi

Coşkun Çetin, İzmir Bornova'da R10 etkinlikleri adı altında Withco Coworking'de gençlerle bir araya geldi. Etkinlik pandemi sebebiyle 100 kişilik kontenjan sınırı ile gerçekleştirildi.



ONLİNE ÇALIŞAN GENÇLERİ DİNLEDİ



Dijital sektörün önemi ve geleceği covid-19 salgınıyla birlikte daha fazla anlaşıldı. Pandemiyi kullanıcılar için fırsata çeviren platformlardan biri olan R10.net online çalışmak isteyen webmasterların dijital iş yeri haline geldi.

R10 buluşmasında dijital sektörlerin geleceği, sektörlerde yaşanılan problemler, dijital ve teknolojik yatırımlar ele alındı. Çetin gençlere "her zaman yanınızdayım" dedi. Katılımcılar açısından son derece verimli bir buluşma olan R10 İzmir buluşmasının ikinci ayağı İstanbul olarak kararlaştırıldı.



COŞKUN ÇETİN KİMDİR?



Coşkun Çetin, 25 Haziran 1989 İzmir Karşıyaka'da doğdu. Yüksek öğrenimini 9 Eylül Üniversitesinde tamamladı.



Çetin, 2007 yılında kurduğu MegaTR Hosting firması ile Hosting ve Bilişim sektöründe faaliyet göstermeye başladı.

Megatr Hosting firması günümüzde 40.000'den fazla web sitesine ev sahipliği yapmakta.

2013 yılında R10.Net'e ortak olan Coşkun Çetin, 2018 yılında kalan hisseleri satın alarak tek sahibi konumuna geldi.

Çetin, 2018 yılından bu zamana kadar R10.net'i geliştirmeye devam ederken aynı zamanda farklı dijital yatırımlara da devam etmekte.